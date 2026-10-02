Украину готовят к худшему сценарию: у власти нет "плана Б"

Проблемы с финансированием в Украине нарастают – западные партнеры требуют принятия законов, что получить деньги на 2026 год. К тому же, последующие годы, если сменится власть в европейских странах, могут быть еще сложнее, ведь не стоит исключать значительное уменьшение или и вовсе прекращение финансирования.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народные депутаты рассказали, что у власти нет "плана Б" ни на случай неполучения денег в 2026-2027 годах, ни после возможного прекращения финансирования Украины.

Нардеп Богдан Кицак рассказал, что международные партнеры не будут рассматривать дальнейшее выделение международного финансирования, пока не выполняется домашняя работа. И, по его словам, это домашнее задание нет времени, куда откладывать.

"Таких опций нет, поэтому перед нами одна задача, один путь — это взять, разработать, адаптировать к европейским нормам и принять. Далее европейские партнеры проверяют, соответствует ли оно тому, что должно быть, и после того мы получаем финансирование. Только после этого они открывают новые требования и новые транши финансирования", — отметил политик.

Парламентарий уточнил, что запасного варианта нет и Рада намерена принять все, что нужно.

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что нет "плана Б" и на случай прекращения финансирования после 2027 года.

"Нет. Потому что на украинскую экономику украинским властям плевать. У нас сейчас закрываются предприятия, после того, как по ним прилетело. Они увольняют людей и вместо того, чтобы заняться украинским бизнесом, не делает никто ничего. Надежда на партнеров", — отметил политик.

Однако, по его словам, вопрос в другом – если не будут работать предприятия, не будет рабочих мест, не будет возможности жить людям. Политик отметил, что те, кто могут, выедут за границу. Однако, подчеркнул, власть это не беспокоит.

"Плана Б" не существует", — резюмировал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал о подковерных соглашениях в Верховной Раде.



