Український дипломат не повертатиме свій орден Польщі: як пояснив рішення

Український дипломат Валерій Чалий заявив, що не повертатиме Польщі Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща. На його думку, хвиля відмов від польських нагород уже виконала своє завдання як політичний сигнал, а її продовження може лише поглибити конфлікт Києва і Варшави.

Валерій Чалий. Фото з відкритих джерел

Колишній посол України у США та ексзаступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий заявив, що підтримав рішення президента Володимира Зеленського повернути орден Білого Орла після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його цієї відзнаки. Також дипломат схвально оцінив позицію колишніх президентів України, які відмовилися від польських нагород.

Водночас Чалий застеріг від перетворення таких кроків на масову кампанію. Дипломат наголосив, що отримав Кавалерський хрест саме за внесок у налагодження українсько-польських відносин і зменшення суперечностей між двома країнами. За його словами, відмова від нагороди суперечила б сенсу роботи, за яку його відзначили.

"Я бачу з п’ятниці, що цей демарш із поверненням нагород перетворюється на "флешмоб". Я вважаю, що подальше продовження такого роду "флешмобу" буде шкодити нашим цілям. А наші цілі — не роздмухувати очевидний конфлікт. Я заявляю, що зараз не буду віддавати орден, який я отримав саме за налагодження стосунків, саме за те, що знімали протиріччя", — сказав Чалий.

Чалий додав, що Україна не повинна погоджуватися на зовнішній диктат у питаннях власної історичної пам’яті. Однак конфліктні теми, зокрема навколо вшанування УПА, мають вирішуватися через діалог і професійну дипломатію, а не нові взаємні жести.

"Я абсолютно солідарний з неприйнятністю позиції, що нам мають диктувати умови, але я проти якихось подальших дзеркальних відповідей і роздмухування цього конфлікту, тому що ворог у нас один — Росія", — підсумував дипломат.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Навроцького відреагували на рішення українських політиків повернути польські нагороди.

Також "Кометнарі" писали, що у Польщі скандал через вигадану цитату Зеленського.