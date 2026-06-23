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Украинский дипломат не будет возвращать свой орден Польше: как объяснил решение

Валерий Чалый заявил, что не откажется от Кавалерского креста Польши.

23 июня 2026, 08:55
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Slava Kot

Украинский дипломат Валерий Чалый заявил, что не будет возвращать Польше Кавалерский крест Ордена заслуг Республики Польша. По его мнению, волна отказов от польских наград уже выполнила свою задачу как политический сигнал, а ее продолжение может только усугубить конфликт Киева и Варшавы.

Украинский дипломат не будет возвращать свой орден Польше: как объяснил решение

Валерий Чалый. Фото из открытых источников

Бывший посол Украины в США и экс-замглавы Администрации президента Валерий Чалый заявил, что поддержал решение президента Владимира Зеленского вернуть орден Белого Орла после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил его этого отличия. Также дипломат одобрительно оценил позицию бывших президентов Украины, отказавшихся от польских наград.

В то же время Чалый предостерег от превращения таких шагов в массовую кампанию. Дипломат подчеркнул, что получил Кавалерский крест именно за вклад в налаживание украино-польских отношений и уменьшение противоречий между двумя странами. По его словам, отказ от награды противоречил бы смыслу работы, за которую его отметили.

"Я вижу с пятницы, что этот демарш с возвращением наград превращается в "флешмоб". Я считаю, что дальнейшее продолжение такого рода "флешмоба" будет вредить нашим целям. А наши цели — не раздувать очевидный конфликт. Я заявляю, что сейчас не буду отдавать орден, который я получил именно за налаживание отношений, за то, что снимали противоречия", — сказал Чалый.

Чалый добавил, что Украина не должна соглашаться с внешним диктатом в вопросах собственной исторической памяти. Однако конфликтные темы, в частности, вокруг чествования УПА, должны решаться через диалог и профессиональную дипломатию, а не новые взаимные жесты.

"Я абсолютно солидарен с неприемлемостью позиции, которую нам должны диктовать условия, но я против каких-то дальнейших зеркальных ответов и раздувания этого конфликта, потому что враг у нас один — Россия", — подытожил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Навроцкого отреагировали на решение украинских политиков вернуть польские награды.

Также "Кометнари" писали, что в Польше скандал из-за вымышленной цитаты Зеленского.



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