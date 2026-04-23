Политика Украины 2026 Украинцев могут шокировать условия ЕС: о чем предупредили в Раде
Украинцев могут шокировать условия ЕС: о чем предупредили в Раде

Народная депутат Скороход рассказала о возможных условиях ЕС в отношении Украины

23 апреля 2026, 20:06
Кречмаровская Наталия

Украина не получит шанса ускоренного вступления в ЕС – против такого сценария высказались представители некоторых стран – членов союза. Однако в интернете появилась информация, что Украине могут предоставить теневое членство. Против этого уже высказались политики.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что При таком "членстве" Украина не будет иметь полных прав, а вот обязанности придется выполнять.

"Почему-то украинцы имеют право умирать за "европейские ценности", быть "живым щитом" для Европы. Но не имеют права сидеть за одним столом, принимать решения на равных и получать доступ в бюджет ЕС. Однако можно ожидать, что обязанности принимать подобную миграционную политику, выполнять экологические и квотные директивы и открыть рынок для европейских корпораций – никто не отменяет”, — отметила она.

По словам политика, надо наконец-то осознать, что никто не заинтересован в сильной и развитой Украине. Именно поэтому, по ее словам, Украине предлагают такие "гибридные" членства, абсолютно не нацеленные на наше развитие.

"Ведь украинские производители не получат дотаций, на которых держится агросектор и промышленность других стран союза. Зато нас превратят в удобный рынок сбыта и источник дешевого сырья, убивая нашу конкурентоспособность", — пояснила нардепка.

Скороход напомнила, о чем предупреждала неоднократно – перед вступлением в ЕС Украина должна четко определить, какие условия вступления мы готовы принять для своего развития, а какие следует отклонить или изменить.

"Ведь главная цель — это не "влезть в кабалу", а отстоять свои национальные интересы", — подытожила политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили, могут ли депортировать украинцев из ЕС.




Источник: https://t.me/golosSkorokhod/660
