Украинцев могут шокировать условия ЕС: о чем предупредили в Раде

Кречмаровская Наталия
Украина не получит шанса ускоренного вступления в ЕС – против такого сценария высказались представители некоторых стран – членов союза. Однако в интернете появилась информация, что Украине могут предоставить теневое членство. Против этого уже высказались политики.
Народная депутат Анна Скороход отметила, что При таком "членстве" Украина не будет иметь полных прав, а вот обязанности придется выполнять.
По словам политика, надо наконец-то осознать, что никто не заинтересован в сильной и развитой Украине. Именно поэтому, по ее словам, Украине предлагают такие "гибридные" членства, абсолютно не нацеленные на наше развитие.
Скороход напомнила, о чем предупреждала неоднократно – перед вступлением в ЕС Украина должна четко определить, какие условия вступления мы готовы принять для своего развития, а какие следует отклонить или изменить.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили, могут ли депортировать украинцев из ЕС.