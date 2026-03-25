Українці ще не готові до складного рішення: про що попередили в Раді

В Україні все частіше говорять про необхідність привозити в Україну трудових мігрантів. Це питання викликало гострі дискусії. У Верховній Раді розповіли про бачення рішення питання нестачі робочої сили.

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що різні експерти пропонують нам залучати до 300 тисяч мігрантів щорічно. І, за його словами, шкодують про те, що суспільство "не готове". Народний депутат пояснив, що українцям пропонують визначатись "за" чи "проти".

“Висловлю свою думку. Україні потрібен усталений мир. Динамічна економіка, що створює робочі місця із конкурентною зарплатою і мотивує нашу молодь залишатись, а біженців повертатись. Дієва система соціального захисту та підтримки громадян, родин із дітьми, яка мотивуватиме молодих батьків”, — зауважив він.

За його словами, такий шлях вирішення проблеми дуже складний. Простіше, як зазначив політик, людей "завезти", не дивлячись на потенційні ризики і доволі суперечливий досвід країн, що рухались цим шляхом.

“Я за те, щоб робити, можливо не прості, але розумні речі”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на ідеї завозити в Україну трудових мігрантів гостро відреагували військові ЗСУ.

Економіст Олег Пендзин зазначив, що Україні треба завозити 450-500 тис. трудових мігрантів щорік з Бангладешу, країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу. Таку заяву різко розкритикував підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. За його словами, масове прибуття мігрантів в Україну не принесе нічого, крім проблем.



