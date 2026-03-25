Политика Украины
Украинцы еще не готовы к сложному решению: о чем предупредили в Раде

Народный депутат Гетманцев рассказал, что действительно заставит беженцев возвращаться в Украину

25 марта 2026, 18:42
Кречмаровская Наталия

В Украине все чаще говорят о необходимости привозить в Украину трудовых мигрантов. Этот вопрос вызвал острые дискуссии. В Верховной Раде рассказали о видении решения вопроса нехватки рабочей силы.

Украинцы еще не готовы к сложному решению: о чем предупредили в Раде

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что разные эксперты предлагают нам привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно. И, по его словам, сожалеют о том, что общество "не готово". Народный депутат пояснил, что украинцам предлагают определяться "за" или "против".

"Выскажу свое мнение. Украине нужен устоявшийся мир. Динамическая экономика, создающая рабочие места с конкурентной зарплатой и мотивирующая нашу молодежь оставаться, а беженцев возвращаться. Действенная система социальной защиты и поддержки граждан, семей с детьми, которая будет мотивировать молодых родителей", — отметил он.

По его словам, такой путь решения проблемы очень сложен. Проще, как отметил политик, людей "завезти", несмотря на потенциальные риски и довольно противоречивый опыт двигавшихся по этому пути стран.

"Я за то, чтобы делать, возможно, не простые, но разумные вещи", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на идеи завозить в Украину трудовых мигрантов остро отреагировали военные ВСУ.

Экономист Олег Пендзин отметил, что Украине нужно завозить 450-500 тыс. трудовых мигрантов ежегодно из Бангладеша, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Такое заявление подверг резкой критике подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, массовое прибытие мигрантов в Украину не принесет ничего, кроме проблем.




Источник: https://t.me/getmantsevdanil/11677
