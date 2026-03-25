Украинцы еще не готовы к сложному решению: о чем предупредили в Раде

В Украине все чаще говорят о необходимости привозить в Украину трудовых мигрантов. Этот вопрос вызвал острые дискуссии. В Верховной Раде рассказали о видении решения вопроса нехватки рабочей силы.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что разные эксперты предлагают нам привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно. И, по его словам, сожалеют о том, что общество "не готово". Народный депутат пояснил, что украинцам предлагают определяться "за" или "против".

"Выскажу свое мнение. Украине нужен устоявшийся мир. Динамическая экономика, создающая рабочие места с конкурентной зарплатой и мотивирующая нашу молодежь оставаться, а беженцев возвращаться. Действенная система социальной защиты и поддержки граждан, семей с детьми, которая будет мотивировать молодых родителей", — отметил он.

По его словам, такой путь решения проблемы очень сложен. Проще, как отметил политик, людей "завезти", несмотря на потенциальные риски и довольно противоречивый опыт двигавшихся по этому пути стран.

"Я за то, чтобы делать, возможно, не простые, но разумные вещи", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на идеи завозить в Украину трудовых мигрантов остро отреагировали военные ВСУ.

Экономист Олег Пендзин отметил, что Украине нужно завозить 450-500 тыс. трудовых мигрантов ежегодно из Бангладеша, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Такое заявление подверг резкой критике подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, массовое прибытие мигрантов в Украину не принесет ничего, кроме проблем.



