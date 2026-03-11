Украинцы не понимают, что будет завтра, а власти разводят руками: масштабы катастрофы поражают

Ситуация в Украине требует быстрой реакции власти, однако правительство бездействует.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что топливо рекордно дорожает, а власти просто наблюдают. Политик подчеркнул, что цена на дизель уже достигает 80 гривен, и это, к сожалению, еще не конец.

"Украинцы ежедневно видят как растут цифры на стелах заправок, а власти за неделю не сделали ничего, чтобы урегулировать ситуацию и объяснить, чего ожидать дальше. Но на самом деле проблема масштабная. Сейчас идет посевная. И каждая гривна в цене на топливо — это колоссальный рост себестоимости будущего урожая", — пояснил политик.

Нардеп указал на еще один важный аспект – крупнейшим потребителем топлива сегодня являются Вооруженные Силы Украины.

"Когда в 2023 и 2024 годах нардепы говорили: не поднимайте акцизы, не возвращайте НДС на топливо — нас убеждали, что это "никаким образом не повлияет". А сейчас возникает вопрос: заложены ли в бюджете средства, чтобы армия была обеспечена горючим? Или снова услышим знакомое: денег нет?" – заметил Разумков.

Указал политик и на проблемы, с которыми столкнется малый и средний бизнес, всю зиму работавший на топливных генераторах. Сегодня, по его словам, предприниматели смотрят цены на заправках и не понимают, что будет завтра.

"Поэтому возникают простые вопросы к правительству: почему до сих пор не собрали совещание с топливными компаниями и не обсудили предельную маржу? Что будет с авансовыми налоговыми платежами, которые вымывают у компаний средства? И что с топливными хранилищами, которые россияне системно уничтожали? Потому что если нет хранилищ — нет запасов топлива для людей!", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько средств украли на закупке дронов для ВСУ.