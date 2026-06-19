"Украинцы этого уже не выдержат": Зеленскому напомнили о его громком обещании в начале войны

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Кречмаровская Наталия
В Украине уже повышают тарифы – водоканалы сообщили о новой стоимости холодной воды. В Раде сообщают, что начинают всех готовить к разговорам о повышении тарифов.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что власти будут прикрываться требованиями МВФ и поднимут тарифы вместо ликвидации коррупционных схем. По его словам, в МВФ отмечают, что нынешняя система тарифов ослабляет финансовое состояние государственных энергокомпаний.
Политик напомнил, что украинцы уже сегодня получают платежки за отопление, которого фактически не было. И вместо четких решений от правительства – очередное "будем разбираться", акцентировал он.
Народный депутат рассказал, что власти не поддержали предложения освободить людей от оплаты коммунальных услуг за период, когда они их не получали, ведь государство не смогло это обеспечить и надлежащим образом защитить критическую инфраструктуру.
Он объяснил, что если семья сейчас едва находит деньги, чтобы заплатить, например, 5 тыс. грн, то это не значит, что завтра она легко найдет 10.
По его словам, ключевая проблема заключается в неумении властей вести переговоры с МВФ и отстаивать интересы украинцев.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле означают предложения Зеленского по поводу встречи с Путиным.