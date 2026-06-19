"Украинцы этого уже не выдержат": Зеленскому напомнили о его громком обещании в начале войны

В Украине уже повышают тарифы – водоканалы сообщили о новой стоимости холодной воды. В Раде сообщают, что начинают всех готовить к разговорам о повышении тарифов.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что власти будут прикрываться требованиями МВФ и поднимут тарифы вместо ликвидации коррупционных схем. По его словам, в МВФ отмечают, что нынешняя система тарифов ослабляет финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"А возможно, это не тарифы, а коррупция и схемы Миндича истощили эти компании? Может сначала стоит навести порядок в самой системе, убрать коррупцию и вернуть миллиарды, которые годами вымывались из системы? Потому что самое простое решение для власти — снова переложить все на плечи людей", — отметил народный депутат.

Политик напомнил, что украинцы уже сегодня получают платежки за отопление, которого фактически не было. И вместо четких решений от правительства – очередное "будем разбираться", акцентировал он.

Народный депутат рассказал, что власти не поддержали предложения освободить людей от оплаты коммунальных услуг за период, когда они их не получали, ведь государство не смогло это обеспечить и надлежащим образом защитить критическую инфраструктуру.

"И теперь на этом фоне нас начинают готовить к разговорам о повышении тарифов. Хочу напомнить, как президент обещал украинцам, что до завершения войны тарифы не будут повышать. Как и налоги. Но реальность оказалась другой. В результате – долги выросли, а поступления в бюджет уменьшились!", — подчеркнул парламентарий.

Он объяснил, что если семья сейчас едва находит деньги, чтобы заплатить, например, 5 тыс. грн, то это не значит, что завтра она легко найдет 10.

"Это значит, что многие просто перестанут платить вообще — не потому, что не хотят, а потому, что не смогут! Прежде чем говорить о новых тарифах, власти должны ответить за старые платежки. За тепло, которого не было. За незащищенную инфраструктуру. За невыполненные обещания", — убежден политик.

По его словам, ключевая проблема заключается в неумении властей вести переговоры с МВФ и отстаивать интересы украинцев.

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