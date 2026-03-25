Україна виходить на Африку: Буданов розкрив деталі про те, яку нову геополітичну гру готує Київ

Україна вперше розробляє комплексну стратегію розширення своєї присутності на Африканському континенті. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час міжвідомчої координаційної наради, присвяченої цьому питанню.

У зустрічі взяли участь представники Міністерства закордонних справ, Офісу президента, Кабінету міністрів, Служби зовнішньої розвідки, ГУР МО, а також профільні експерти з африканського регіону.

За словами Буданова, Україна вперше ставить перед собою завдання системно впливати на процеси в Африці та захищати власні інтереси в цьому стратегічно важливому регіоні. Він наголосив, що йдеться про формування повноцінної геополітичної присутності.

"Україна має підтверджувати статус конкурентного та впливового гравця, відстоювати власну суб’єктність і просувати економічні, безпекові та інші інтереси в будь-якій точці світу", — підкреслив він.

Буданов також визнав, що в попередні роки Україна недостатньо активно працювала на африканському напрямку, що призвело до втрати можливостей для посилення позицій на континенті.

Під час наради учасники визначили перелік пріоритетних країн, зокрема у регіонах Магрибу та Підсахарської Африки. Окрему увагу приділили міжнародним організаціям і фінансовим інструментам, які можуть бути використані для просування українських інтересів.

За підсумками обговорення було погоджено проєкт плану заходів, який передадуть на розгляд уряду. Після затвердження відповідні міністерства отримають конкретні завдання щодо реалізації стратегії.

У Києві розраховують, що новий курс дозволить Україні зміцнити свої позиції на глобальній арені та розширити економічну і політичну присутність за межами традиційних регіонів впливу.

