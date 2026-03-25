logo_ukra

BTC/USD

71246

ETH/USD

2165.07

USD/UAH

43.87

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Україна виходить на Африку: Буданов розкрив деталі про те, яку нову геополітичну гру готує Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна виходить на Африку: Буданов розкрив деталі про те, яку нову геополітичну гру готує Київ

Офіс президента вперше запускає стратегію впливу на континент: визначені пріоритетні країни та механізми просування інтересів

25 березня 2026, 12:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна вперше розробляє комплексну стратегію розширення своєї присутності на Африканському континенті. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час міжвідомчої координаційної наради, присвяченої цьому питанню.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

У зустрічі взяли участь представники Міністерства закордонних справ, Офісу президента, Кабінету міністрів, Служби зовнішньої розвідки, ГУР МО, а також профільні експерти з африканського регіону.

За словами Буданова, Україна вперше ставить перед собою завдання системно впливати на процеси в Африці та захищати власні інтереси в цьому стратегічно важливому регіоні. Він наголосив, що йдеться про формування повноцінної геополітичної присутності.

"Україна має підтверджувати статус конкурентного та впливового гравця, відстоювати власну суб’єктність і просувати економічні, безпекові та інші інтереси в будь-якій точці світу", — підкреслив він.

Буданов також визнав, що в попередні роки Україна недостатньо активно працювала на африканському напрямку, що призвело до втрати можливостей для посилення позицій на континенті.

Під час наради учасники визначили перелік пріоритетних країн, зокрема у регіонах Магрибу та Підсахарської Африки. Окрему увагу приділили міжнародним організаціям і фінансовим інструментам, які можуть бути використані для просування українських інтересів.

За підсумками обговорення було погоджено проєкт плану заходів, який передадуть на розгляд уряду. Після затвердження відповідні міністерства отримають конкретні завдання щодо реалізації стратегії.

У Києві розраховують, що новий курс дозволить Україні зміцнити свої позиції на глобальній арені та розширити економічну і політичну присутність за межами традиційних регіонів впливу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія вербує африканців на війну проти України: чому уряди мовчать, побоюючись Москви.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини