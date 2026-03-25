logo

BTC/USD

71246

ETH/USD

2165.07

USD/UAH

43.87

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Украина выходит на Африку: Буданов раскрыл детали о том, какую новую геополитическую игру готовит Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина выходит на Африку: Буданов раскрыл детали о том, какую новую геополитическую игру готовит Киев

Офис президента впервые запускает стратегию влияния на континент: определены приоритетные страны и механизмы продвижения интересов

25 марта 2026, 12:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина впервые разрабатывает комплексную стратегию расширения своего присутствия на Африканском континенте. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время межведомственного координационного совещания, посвященного этому вопросу.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Во встрече приняли участие представители Министерства иностранных дел, Офиса президента, Кабинета министров, Службы внешней разведки, ГУР МО, а также профильные эксперты из африканского региона.

По словам Буданова, Украина в первый раз ставит перед собой задачу системно влиять на процессы в Африке и защищать собственные интересы в этом стратегически важном регионе. Он подчеркнул, что речь идет о формировании полноценного геополитического присутствия.

"Украина должна подтверждать статус конкурентного и влиятельного игрока, отстаивать собственную субъектность и продвигать экономические, безопасные и другие интересы в любой точке мира", — подчеркнул он.

Буданов также признал, что в предыдущие годы Украина недостаточно активно работала на африканском направлении, что привело к потере возможностей усиления позиций на континенте.

В ходе совещания участники определили перечень приоритетных стран, в частности, в регионах Магриба и Подсахарской Африки. Особое внимание было уделено международным организациям и финансовым инструментам, которые могут быть использованы для продвижения украинских интересов.

По итогам обсуждения был согласован проект плана мероприятий, который будет передан на рассмотрение правительства. После утверждения соответствующие министерства получат конкретные задачи реализации стратегии.

В Киеве рассчитывают, что новый курс позволит Украине укрепить свои позиции на глобальной арене и расширить экономическое и политическое присутствие вне традиционных регионов влияния.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия вербует африканцев на войну против Украины: почему правительства молчат, опасаясь Москвы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости