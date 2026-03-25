Украина выходит на Африку: Буданов раскрыл детали о том, какую новую геополитическую игру готовит Киев

Украина впервые разрабатывает комплексную стратегию расширения своего присутствия на Африканском континенте. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время межведомственного координационного совещания, посвященного этому вопросу.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Во встрече приняли участие представители Министерства иностранных дел, Офиса президента, Кабинета министров, Службы внешней разведки, ГУР МО, а также профильные эксперты из африканского региона.

По словам Буданова, Украина в первый раз ставит перед собой задачу системно влиять на процессы в Африке и защищать собственные интересы в этом стратегически важном регионе. Он подчеркнул, что речь идет о формировании полноценного геополитического присутствия.

"Украина должна подтверждать статус конкурентного и влиятельного игрока, отстаивать собственную субъектность и продвигать экономические, безопасные и другие интересы в любой точке мира", — подчеркнул он.

Буданов также признал, что в предыдущие годы Украина недостаточно активно работала на африканском направлении, что привело к потере возможностей усиления позиций на континенте.

В ходе совещания участники определили перечень приоритетных стран, в частности, в регионах Магриба и Подсахарской Африки. Особое внимание было уделено международным организациям и финансовым инструментам, которые могут быть использованы для продвижения украинских интересов.

По итогам обсуждения был согласован проект плана мероприятий, который будет передан на рассмотрение правительства. После утверждения соответствующие министерства получат конкретные задачи реализации стратегии.

В Киеве рассчитывают, что новый курс позволит Украине укрепить свои позиции на глобальной арене и расширить экономическое и политическое присутствие вне традиционных регионов влияния.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия вербует африканцев на войну против Украины: почему правительства молчат, опасаясь Москвы.



