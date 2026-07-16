Україна повинна благати США про передачу Patriot Україні: Зеленському поставили дивну вмимогу

Україні варто переглянути підхід до призначення нового посла у США та зробити ставку не на чергового політика, а на людину з реальним бойовим досвідом. Таку думку висловив американський бізнесмен і голова Американо-українського комітету політичної дії Джед Санден у колонці для польського видання Onet.

Фото: з відкритих джерел

На його переконання, найкращим кандидатом на дипломатичну посаду у Вашингтоні міг би стати представник Сил безпілотних систем, який здатний вести професійний діалог із Пентагоном на рівні військових експертів. Автор вважає, що саме у сфері безпілотних технологій Україна має унікальні напрацювання, які становлять значний інтерес для США.

Санден зазначає, що раніше Київ розглядав можливість призначення послом колишньої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, яка мала змінити на цій посаді Ольгу Стефанішину. Однак, за його словами, вона не підтримала цю пропозицію. На думку автора, використання дипломатичної посади як способу політичного компромісу чи "м'якого переведення" нині є невдалим рішенням.

Натомість експерт переконаний, що Україні потрібен дипломат, який зможе запропонувати Сполученим Штатам не лише прохання про військову допомогу, а й практичний бойовий досвід. Він наголошує, що американські військові дедалі уважніше вивчають українські напрацювання у сфері застосування дронів, адже саме вони суттєво змінили сучасну тактику ведення війни.

"Наші відносини мають будуватися на взаємному обміні: Україні потрібні системи Patriot, а США можуть отримати безцінний досвід використання безпілотників для знищення дорогої бронетехніки", – зазначає Санден/

Автор також звертає увагу, що підтримка України в американській політиці дедалі частіше стає предметом гострих міжпартійних дискусій. Саме тому, на його думку, країну у Вашингтоні має представляти людина, яка не асоціюється з політичними таборами, а користується авторитетом завдяки військовій службі.

Як приклад успішного рішення він наводить призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії. Крім того, Санден згадує досвід Ізраїлю, який після Шестиденної війни направив до США генерала Іцхака Рабіна. Саме його військовий авторитет, на думку автора, допоміг закласти основу сучасного стратегічного партнерства між Вашингтоном і Тель-Авівом.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні удари по військових об'єктах на території Росії поки не змінили підхід Кремля до ведення війни.