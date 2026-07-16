Украина должна умолять США о передаче Patriot Украине: Зеленскому поставили странное усилие

Украине следует пересмотреть подход к назначению нового посла в США и сделать ставку не на очередного политика, а на человека с реальным боевым опытом. Такое мнение высказал американский бизнесмен и глава Американо-украинского комитета политического действия Джед Санден в колонке для польского издания Onet .

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По его убеждению, лучшим кандидатом на дипломатическую должность в Вашингтоне мог бы стать представитель Сил беспилотных систем, способный вести профессиональный диалог с Пентагоном на уровне военных экспертов. Автор считает, что именно в сфере беспилотных технологий у Украины есть уникальные наработки, представляющие значительный интерес для США.

Санден отмечает, что ранее Киев рассматривал возможность назначения послом бывшей премьер-министра Юлии Свириденко, которая должна была сменить на этом посту Ольгу Стефанишину. Однако, по его словам, она не поддержала это предложение. По мнению автора, использование дипломатической должности как способа политического компромисса или "мягкого перевода" в настоящее время является неудачным решением.

В то же время эксперт убежден, что Украине нужен дипломат, который сможет предложить Соединенным Штатам не только просьбы о военной помощи, но и практический боевой опыт. Он отмечает, что американские военные все внимательнее изучают украинские наработки в области применения дронов, ведь именно они существенно изменили современную тактику ведения войны.

"Наши отношения должны строиться на взаимном обмене: Украине нужны системы Patriot , а США могут получить бесценный опыт использования беспилотников для уничтожения дорогостоящей бронетехники", – отмечает Санден/

Автор также обращает внимание, что поддержка Украины в американской политике все чаще становится предметом острых межпартийных дискуссий. Именно поэтому страну в Вашингтоне должен представлять человек, который не ассоциируется с политическими лагерями, а пользуется авторитетом благодаря военной службе.

В качестве примера успешного решения он приводит назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Кроме того, Санден вспоминает опыт Израиля, после Шестидневной войны направившего в США генерала Ицхака Рабина. Именно его военный авторитет, по мнению автора, помог заложить основу современного стратегического партнерства между Вашингтоном и Тель-Авивом.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары по военным объектам на территории России пока не изменили подход Кремля к ведению войны.