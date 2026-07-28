Україна отримала унікальний шанс дотиснути Путіна: приголомшливий нюанс візиту Зеленського до США



















Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів може стати одним із найважливіших дипломатичних кроків цього року. На думку політолога Миколи Давидюка, ключовими результатами переговорів із президентом США Дональдом Трампом мають стати посилення санкцій проти Росії, нові оборонні домовленості та просування мирного процесу

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За словами експерта, перед зустріччю з Трампом Зеленський проведе переговори із сенаторами США, де одним із головних питань стане підтримка нового санкційного пакета.

"Можливість переконати, розказати, що за санкції голосувати треба. Нам така історія підходить", – зазначив Давидюк.

Політолог звернув увагу, що американські ЗМІ вже повідомляють про теми майбутньої зустрічі у Білому домі.

"Згідно з джерелами Білого дому, говорити будуть про пошук мирного рішення для України і загалом пошук миру, спробу все зупинити", – сказав він.

Водночас, за словами Давидюка, The Wall Street Journal повідомляє про зміну ставлення Дональда Трампа до України.

"Wall Street Journal каже, що Трампу почав подобатись Зеленський. Каже: сміливий. Українці не здаються", – наголосив експерт.

За його словами, додаткове позитивне враження на американського президента справили українські технології.

"Найбільше, кажуть джерела, йому подобається те, що українці зробили дуже класні дрони", – зазначив Давидюк.

Політолог підкреслив, що для Києва зараз критично важливими залишаються американські ракети-перехоплювачі для систем Patriot, а також подальший економічний тиск на Росію.

"Якщо сенатори сьогодні дійсно проголосують... то може статися дійсно хороша історія і ми зможемо натиснути на Росію і видавити в неї певне затишшя, перемир'я або як мінімум неприльоти в повітрі", – пояснив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що посилення санкцій, економічного тиску та військових втрат Росії не обов'язково змусить Кремль негайно сісти за стіл переговорів. Навпаки, на першому етапі Володимир Путін може вдатися до ще більшої ескалації війни, щоб продемонструвати силу та зберегти контроль над російськими елітами. До такого висновку дійшли автори аналітичного матеріалу Foreign Policy.