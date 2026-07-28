Украина получила уникальный шанс дожать Путина: ошеломляющий нюанс визита Зеленского в США



















Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может стать одним из важнейших дипломатических шагов в этом году. По мнению политолога Николая Давидюка, ключевыми результатами переговоров с президентом США Дональдом Трампом должно стать усиление санкций против России, новые оборонные договоренности и продвижение мирного процесса.

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По словам эксперта, перед встречей с Трампом Зеленский проведет переговоры с сенаторами США, где одним из главных вопросов станет поддержка нового санкционного пакета.

"Возможность убедить, рассказать, что за санкции голосовать надо. Нам такая история подходит", – отметил Давидюк.

Политолог обратил внимание, что американские СМИ уже сообщают о темах предстоящей встречи в Белом доме.

"Согласно источникам Белого дома, говорить будут о поиске мирного решения для Украины и вообще поиске мира, попытке все остановить", – сказал он.

В то же время, по словам Давидюка, The Wall Street Journal сообщает об изменении отношения Дональда Трампа к Украине.

"Wall Street Journal говорит, что Трампу начал нравиться Зеленский. Говорит: смелый. Украинцы не сдаются", — подчеркнул эксперт.

По его словам, дополнительное положительное впечатление на американского президента произвели украинские технологии.

"Больше всего, говорят источники, ему нравится то, что украинцы сделали очень классные дроны", – отметил Давидюк.

Политолог подчеркнул, что для Киева сейчас критически важны остаются американские ракеты-перехватчики для систем Patriot, а также дальнейшее экономическое давление на Россию.

"Если сенаторы сегодня действительно проголосуют... то может произойти действительно хорошая история, и мы сможем надавить на Россию и выдавить у нее определенное затишье, перемирие или как минимум неприлеты в воздухе", — пояснил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что усиление санкций, экономического давления и военных потерь России не обязательно заставит Кремль немедленно сесть за стол переговоров. Напротив, на первом этапе Владимир Путин может прибегнуть к еще большей эскалации войны, чтобы продемонстрировать силу и сохранить контроль над российскими элитами. К такому выводу пришли авторы аналитического материала Foreign Policy.