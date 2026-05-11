Україна несподівано погодилася на серйозну поступку ЄС, але є нюанс: що відомо

Україна підтримує ідею поетапного наближення до Європейського Союзу, однак не розглядає його як заміну повноправному членству. Про це в інтерв’ю Главреду заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Вадим Галайчук.

За його словами, після отримання Україною статусу кандидата у 2022 році почали активно обговорювати модель більш гнучкої економічної інтеграції з Євросоюзом. Йдеться про механізми, які дозволяють поступово відкривати доступ до внутрішнього ринку ЄС і паралельно отримувати окремі переваги ще до офіційного вступу.

У межах цієї концепції партнери України погодилися, що процес євроінтеграції має стати більш практичним і мотивуючим. Логіка полягає в тому, що країна, яка виконує частину вимог, отримує відповідні економічні та інституційні бонуси, що пришвидшує реформування та зближення зі стандартами ЄС.

"Ти виконуєш частину вимог – отримуєш частину привілеїв і можливостей. Це стимулює тебе швидше й ефективніше виконувати зобов’язання, а Європейському Союзу це також дає додаткові можливості", – пояснив депутат.

Водночас у Києві обережно ставляться до ідей, які передбачають заміну повноправного членства альтернативними форматами, зокрема “частковою” інтеграцією. Українська сторона наголошує, що чинні установчі договори ЄС передбачають лише один статус — повноправного члена.

Будь-які нові моделі вимагали б складного процесу зміни базових документів Євросоюзу, що передбачає багаторічні переговори та одностайну підтримку всіх держав-членів. На думку Галайчука, це може відволікати ресурси та затягувати процес.

"Навіщо нам відволікати увагу, сили, енергію та час на те, що займе роки, якщо ми можемо рухатися за нинішньою методологією?", — підкреслив він.

