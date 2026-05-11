Україна несподівано погодилася на серйозну поступку ЄС, але є нюанс: що відомо
Україна несподівано погодилася на серйозну поступку ЄС, але є нюанс: що відомо

Україна не розглядає варіант обмеженого або часткового членства в Європейському Союзі

11 травня 2026, 14:30
Клименко Елена

Україна підтримує ідею поетапного наближення до Європейського Союзу, однак не розглядає його як заміну повноправному членству. Про це в інтерв’ю Главреду заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Вадим Галайчук.

За його словами, після отримання Україною статусу кандидата у 2022 році почали активно обговорювати модель більш гнучкої економічної інтеграції з Євросоюзом. Йдеться про механізми, які дозволяють поступово відкривати доступ до внутрішнього ринку ЄС і паралельно отримувати окремі переваги ще до офіційного вступу.

У межах цієї концепції партнери України погодилися, що процес євроінтеграції має стати більш практичним і мотивуючим. Логіка полягає в тому, що країна, яка виконує частину вимог, отримує відповідні економічні та інституційні бонуси, що пришвидшує реформування та зближення зі стандартами ЄС.

"Ти виконуєш частину вимог – отримуєш частину привілеїв і можливостей. Це стимулює тебе швидше й ефективніше виконувати зобов’язання, а Європейському Союзу це також дає додаткові можливості", – пояснив депутат. 

Водночас у Києві обережно ставляться до ідей, які передбачають заміну повноправного членства альтернативними форматами, зокрема “частковою” інтеграцією. Українська сторона наголошує, що чинні установчі договори ЄС передбачають лише один статус — повноправного члена. 

Будь-які нові моделі вимагали б складного процесу зміни базових документів Євросоюзу, що передбачає багаторічні переговори та одностайну підтримку всіх держав-членів. На думку Галайчука, це може відволікати ресурси та затягувати процес.

"Навіщо нам відволікати увагу, сили, енергію та час на те, що займе роки, якщо ми можемо рухатися за нинішньою методологією?", — підкреслив він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що олімпійська чемпіонка та депутатка Державної думи РФ Світлана Журова виступила із черговою суперечливою заявою щодо війни, яку Росія веде проти України. Представниця російської влади фактично звинуватила українське керівництво у небажанні наблизити завершення бойових дій та вкотре озвучила наративи, які активно просуває Кремль.



