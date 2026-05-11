Украина неожиданно согласилась на серьезную уступку ЕС, но есть нюанс: что известно

Украина поддерживает идею поэтапного приближения к Европейскому Союзу, однако не рассматривает его как замену полноправному членству. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по интеграции Украины в ЕС Вадим Галайчук.

По его словам, после получения Украины статуса кандидата в 2022 году начали активно обсуждать модель более гибкой экономической интеграции с Евросоюзом. Речь идет о механизмах, позволяющих постепенно открывать доступ к внутреннему рынку ЕС и параллельно получать отдельные преимущества еще до официального вступления.

В рамках этой концепции партнеры Украины согласились, что процесс евроинтеграции должен стать более практичным и мотивирующим. Логика состоит в том, что страна, выполняющая часть требований, получает соответствующие экономические и институциональные бонусы, что ускоряет реформирование и сближение со стандартами ЕС.

"Ты выполняешь часть требований – получаешь часть привилегий и возможностей. Это стимулирует тебя быстрее и эффективнее выполнять обязательства, а Европейскому Союзу это тоже дает дополнительные возможности", – пояснил депутат.

В то же время в Киеве осторожно относятся к идеям, которые предусматривают замену полноправного членства альтернативными форматами, в частности частичной интеграцией. Украинская сторона отмечает, что действующие учредительные договоры ЕС предусматривают только один статус – полноправного члена.

Любые новые модели потребовали бы сложного процесса изменения базовых документов Евросоюза, предусматривающего многолетние переговоры и единодушную поддержку всех государств-членов. По мнению Галайчука, это может отвлекать ресурсы и затягивать процесс.

"Зачем нам отвлекать внимание, силы, энергию и время на то, что займет годы, если мы можем следовать нынешней методологии?", — подчеркнул он.

