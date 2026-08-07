Україна катастрофічно провалила своє головне завдання у США: на Заході попередили про страшні наслідки

Військові успіхи України та помітне покращення відносин із Вашингтоном, які ще на початку літа давали підстави говорити про перелом у війні, останніми тижнями змінилися новою хвилею невизначеності. Таку оцінку опублікував американський журнал The Atlantic, аналізуючи останні події навколо російсько-української війни.

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Автори зазначають, що влітку Київ зміг перехопити стратегічну ініціативу. Україна демонструвала партнерам розвиток безпілотних технологій, завдавала ударів по військовій інфраструктурі РФ та активно просувала власні оборонні розробки. Одним із найвагоміших аргументів стали українські дрони-перехоплювачі, які, за інформацією видання, викликали інтерес навіть у Пентагоні.

Після переговорів у Туреччині позитивніше почав висловлюватися про Україну й президент США Дональд Трамп. "У тій кімнаті було багато любові, багато єдності", – цитує його The Atlantic, описуючи атмосферу зустрічі з Володимиром Зеленським.

Водночас, зазначає видання, цей дипломатичний імпульс швидко почав згасати. Під час наступних контактів Трамп не підтримав передачу Україні додаткових систем Patriot для боротьби з російськими балістичними ракетами, а також відмовився від попередніх намірів сприяти локалізації їх виробництва.

Ще одним фактором стала ситуація навколо Starlink. За інформацією журналістів, українська сторона просила допомогти отримати доступ до можливостей системи для ураження російських пускових установок у прикордонних районах РФ, однак позитивного рішення поки не отримала.

The Atlantic також звертає увагу на внутрішньополітичні події в Україні. Видання згадує відставку колишнього міністра оборони Михайла Федорова, а також повернення до Києва посла України у США Ольги Стефанішиної на тлі публічних звинувачень, зазначаючи, що ці події ускладнили дипломатичну ситуацію.

На думку авторів матеріалу, саме в цей період Росія скористалася ослабленням української протиповітряної оборони та активізувала масовані ракетні атаки по Києву. Видання стверджує, що дефіцит засобів ППО став одним із ключових факторів, які дозволили Кремлю посилити тиск на Україну.

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