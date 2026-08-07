Украина катастрофически провалила свою главную задачу в США: на Западе предупредили о страшных последствиях

Военные успехи Украины и заметное улучшение отношений с Вашингтоном, которые еще в начале лета давали основания говорить о переломе в войне, в последние недели изменились новой волной неопределенности. Такую оценку обнародовал американский журнал The Atlantic, анализируя последние события вокруг российско-украинской войны.

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Авторы отмечают, что летом Киев смог перехватить стратегическую инициативу. Украина демонстрировала партнерам развитие беспилотных технологий, наносила удары по военной инфраструктуре РФ и активно продвигала собственные оборонные разработки. Одним из самых весомых аргументов стали украинские перехватчики, которые, по информации издания, вызвали интерес даже в Пентагоне.

После переговоров в Турции позитивнее начал высказываться об Украине и президенте США Дональде Трампе. "В той комнате было много любви, много единства", – цитирует The Atlantic, описывая атмосферу встречи с Владимиром Зеленским.

В то же время, отмечает издание, этот дипломатический импульс быстро начал угасать. В ходе последующих контактов Трамп не поддержал передачу Украине дополнительных систем Patriot для борьбы с российскими баллистическими ракетами, а также отказался от предыдущих намерений содействовать локализации их производства.

Еще одним фактором стала ситуация вокруг Starlink. По информации журналистов, украинская сторона просила помочь получить доступ к возможностям системы по поражению российских пусковых установок в приграничных районах РФ, однако положительного решения пока не получила.

The Atlantic обращает внимание на внутриполитические события в Украине. Издание упоминает о отставке бывшего министра обороны Михаила Федорова, а также возвращения в Киев посла Украины в США Ольги Стефанишиной на фоне публичных обвинений, отмечая, что эти события осложнили дипломатическую ситуацию.

По мнению авторов материала, именно в этот период Россия воспользовалась ослаблением украинской противовоздушной обороны и активизировала массированные ракетные атаки по Киеву. Издание утверждает, что дефицит средств ПВО стал одним из ключевых факторов, позволивших Кремлю усилить давление на Украину.

Портал "Комментарии" уже писал , что после возможного провала летней военной кампании России внутри кремлевской верхушки может обостриться борьба за дальнейший курс страны. Такое мнение высказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман, комментируя последние заявления представителей российской власти и возможные сценарии развития событий.