Україна без виборів, але з фаворитами: кого вже обрали українці

Незважаючи на те, що повномасштабна війна продовжується, соціологи продовжують замірювати рейтинги політичний сил. Так компанія New Image Marketing Group провела дослідження у ході якого з’ясувалося, що за ще неіснуючу партію Буданова вже готові проголосувати 10,2% респондентів. На потенційних виборах до Верховної Ради політичний проєкт керівника Офісу Президента Кирила Буданова увійшов би до трійки лідерів за рівнем електоральної підтримки українців. На першому місці рейтингу опинилася ще одна неіснуюча партія – партія Залужного. На другому – партія "Європейська Солідарність". Про що говорить дана соціологія? Чому українці готові голосувати за партії, яких фактично ще не існує (мова про партії Залужного та Буданова), не розуміючи хто, власне буде у тих партіях? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

У суспільстві є запит на людей нової формації

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун зазначив, що такі дослідження демонструють певну тенденцію, але безперечно вони ще можуть змінюватися.

"Ці тенденції і багато чого буде залежати від ходу продовження війни. Що стосується того, чого українці готові голосувати за партії, яких фактично ще не існує, то, перш за все, тому що це партії, які мають обличчям військових з якими пов'язують найбільші перемоги цієї війни. Зокрема мова про Залужного, який зміг з 22-го року фактично запустити армію нового типу і досягти найяскравіших, мабуть, результатів цієї війни у контексті звільнення Херсонщини і Харківщини. З ним асоціюється ці речі і тому у людей залишився певний сентимент до того періоду часу і взагалі до особистості Залужного. Тому він є лідером рейтингу", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Що стосується Буданова, то, за словами Максима Джигуна, у екс-глави ГУР Міноборони також беззаперечна репутація, як генерала, якого люблять не тільки військові, які були під його підпорядкуванням, а й широкий загал, тому що він багато слів не говорить, але, якщо про щось говорить, то це ті речі, які дуже часто є правдивими

"Тому навіть після переходу Буданова в Офіс президента він не розтратив свій кредит довіри від суспільства. Тому мені видається така тенденція зараз спостерігається. І звичайно, що у суспільстві є запит на людей нової формації, тобто на людей, які не асоціюються із класичними політиками, які по 30 років працюють у політичному середовищі і, які можуть принести нову якість прийняття рішень", – констатував політолог.

Головний парадокс опитування: більшість “партій” у ньому не існують

Політичний експерт, екс-дипломат Вадим Трюхан зазначив, ми справді маємо ситуацію, коли рейтинги є, а по факту партій – немає.

"Головний парадокс опитування: більшість “партій” у ньому не існують як партії. Соціологія міряє не програми і не структури. Вона міряє довіру до персоналій: Залужний, Буданов, Зеленський, Разумков. Це не партійна демократія. Це персоналізована політика воєнного часу, де ім’я важливіше за бренд", – зазначив експерт.

При цьому він зауважив, класичні партійні проєкти фактично вичерпали свій історичний ресурс. "Батьківщина", "Голос", "Свобода", радикальні сили – це вже не політичні полюси, а залишкова інерція минулих виборів. Тримається ще "Європейська солідарність" Петра Порошенка, як дисципліноване ядро та інституційна пам’ять, але навіть вона повільно втрачає, не розширюючи підтримку. При цьому колишній електорат Партії регіонів, КПУ, ОПЗЖ значно скоротився, частково виїхав, затаївся, боїться публічності. Результат очевидний: жоден проросійський або реваншистський проєкт не має електоральних шансів. Навіть у прихованій формі.

"Що стосується феномену Буданова, то його рейтинг, як симптом. Найстрімкіша динаміка – у потенційного проєкту Кирила Буданова: з 5,4% до 10,2% за кілька місяців. Це не оцінка програми (її немає). Це запит на силу, безпеку, професіоналізм і закритість. Але ці рейтинги існують лише у логіці війни. У мирний час вони виглядали б інакше або не існували б взагалі", – зазначив Вадим Трюхан.

Підсумовуючи він зауважив, що вибори в Україні будуть, але не скоро. І це будуть вибори після руйнування старої партійної системи, але до остаточного формування нової. Сьогодні політика – це не кампанії. Це підготовка до післявоєнної реальності, якої ще ніхто не бачив. І головне питання вже не "хто лідирує", а хто зможе заповнити тишу мовчазної більшості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — хто не допрацьовує: кому Зеленський пригрозив через відсутність світла у низці регіонів.



