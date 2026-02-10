Украина без выборов, но с фаворитами: кого уже избрали украинцы

Рубрики
Несмотря на то, что полномасштабная война продолжается, социологи продолжают замерять рейтинг политических сил. Так, компания New Image Marketing Group провела исследование в ходе которого выяснилось, что за еще несуществующую партию Буданова уже готовы проголосовать 10,2% респондентов. На потенциальных выборах в Верховную Раду политический проект руководителя Офиса президента Кирилла Буданова вошел бы в тройку лидеров по уровню электоральной поддержки украинцев. На первом месте рейтинга оказалась еще одна несуществующая партия – партия Залужного. На втором – партия "Европейская Солидарность". О чем говорит данная социология? Почему украинцы готовы голосовать за партии, которых фактически еще не существует (речь о партиях Залужного и Буданова), не понимая кто, собственно, будет в тех партиях? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что такие исследования демонстрируют определенную тенденцию, но, безусловно, они еще могут меняться.
Что касается Буданова, то, по словам Максима Джигуна, у экс-главы ГУР Минобороны также безоговорочная репутация, как генерала, которого любят не только военные, которые были под его подчинением, но и широкая публика, потому что он много слов не говорит, но, если о чем-то говорит, то это те вещи, которые очень часто правдивы.
Политический эксперт, экс-дипломат Вадим Трюхан отметил, что мы действительно имеем ситуацию, когда рейтинги есть, а по факту партий – нет.
При этом он отметил, что классические партийные проекты фактически исчерпали свой исторический ресурс. "Родина", "Голос", "Свобода", радикальные силы – это уже не политические полюса, а остаточная инерция прошедших выборов. Держится еще "Европейская солидарность" Петра Порошенко как дисциплинированное ядро и институциональная память, но даже медленно теряет, не расширяя поддержку. При этом бывший электорат Партии регионов, КПУ, ОПЗЖ значительно сократился, частично уехал, затаился, боится публичности. Результат очевиден: ни один пророссийский или реваншистский проект не имеет электоральных шансов. Даже в скрытой форме.
Подытоживая, он отметил, что выборы в Украине будут, но не скоро. И это будут выборы после разрушения старой партийной системы, но до окончательного формирования новой. Сегодня политика – это не кампании. Это подготовка к послевоенной реальности, которую еще никто не видел. И главный вопрос уже не "кто лидирует", а кто сможет заполнить тишину молчаливого большинства.
