Украина без выборов, но с фаворитами: кого уже избрали украинцы

Несмотря на то, что полномасштабная война продолжается, социологи продолжают замерять рейтинг политических сил. Так, компания New Image Marketing Group провела исследование в ходе которого выяснилось, что за еще несуществующую партию Буданова уже готовы проголосовать 10,2% респондентов. На потенциальных выборах в Верховную Раду политический проект руководителя Офиса президента Кирилла Буданова вошел бы в тройку лидеров по уровню электоральной поддержки украинцев. На первом месте рейтинга оказалась еще одна несуществующая партия – партия Залужного. На втором – партия "Европейская Солидарность". О чем говорит данная социология? Почему украинцы готовы голосовать за партии, которых фактически еще не существует (речь о партиях Залужного и Буданова), не понимая кто, собственно, будет в тех партиях? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

В обществе есть запрос на людей новой формации

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что такие исследования демонстрируют определенную тенденцию, но, безусловно, они еще могут меняться.

Эти тенденции и многое будет зависеть от хода продолжения войны. Что касается того, чего украинцы готовы голосовать за партии, которых фактически еще не существует, то, прежде всего, потому что это партии, обладающие лицом военных, с которыми связывают величайшие победы этой войны. В частности, речь о Залужном, который смог с 22-го года фактически запустить армию нового типа и достичь самых ярких, пожалуй, результатов этой войны в контексте освобождения Херсонщины и Харьковщины. С ним ассоциируется эти вещи и потому у людей остался определенный сентимент к тому периоду времени и вообще к личности Залужного. Поэтому он лидер рейтинга", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается Буданова, то, по словам Максима Джигуна, у экс-главы ГУР Минобороны также безоговорочная репутация, как генерала, которого любят не только военные, которые были под его подчинением, но и широкая публика, потому что он много слов не говорит, но, если о чем-то говорит, то это те вещи, которые очень часто правдивы.

"Поэтому даже после перехода Буданова в офис президента он не растратил свой кредит доверия от общества. Поэтому мне кажется такая тенденция сейчас наблюдается. И конечно, что в обществе есть запрос на людей новой формации, то есть на людей, которые не ассоциируются с классическими политиками, которые по 30 лет работают в политической среде и могут принести новое качество принятия решений", – констатировал политолог.

Главный парадокс опроса: большинство "партий" в нем не существует

Политический эксперт, экс-дипломат Вадим Трюхан отметил, что мы действительно имеем ситуацию, когда рейтинги есть, а по факту партий – нет.

"Главный парадокс опроса: большинство партий в нем не существуют как партии. Социология меряет не программы и структуры. Она меряет доверие к персоналиям: Залужный, Буданов, Зеленский, Разумков. Это не партийная демократия. Это персонализированная политика военного времени, где имя важнее бренда", – отметил эксперт.

При этом он отметил, что классические партийные проекты фактически исчерпали свой исторический ресурс. "Родина", "Голос", "Свобода", радикальные силы – это уже не политические полюса, а остаточная инерция прошедших выборов. Держится еще "Европейская солидарность" Петра Порошенко как дисциплинированное ядро и институциональная память, но даже медленно теряет, не расширяя поддержку. При этом бывший электорат Партии регионов, КПУ, ОПЗЖ значительно сократился, частично уехал, затаился, боится публичности. Результат очевиден: ни один пророссийский или реваншистский проект не имеет электоральных шансов. Даже в скрытой форме.

"Что касается феномена Буданова, то его рейтинг как симптом. Самая стремительная динамика – у потенциального проекта Кирилла Буданова: с 5,4% до 10,2% за несколько месяцев. Это не оценка программы (ее нет). Это запрос на силу, сохранность, профессионализм и закрытость. Но эти рейтинги существуют только в логике войны. В мирное время они выглядели бы иначе или не существовали бы вообще", – отметил Вадим Трюхан.

Подытоживая, он отметил, что выборы в Украине будут, но не скоро. И это будут выборы после разрушения старой партийной системы, но до окончательного формирования новой. Сегодня политика – это не кампании. Это подготовка к послевоенной реальности, которую еще никто не видел. И главный вопрос уже не "кто лидирует", а кто сможет заполнить тишину молчаливого большинства.

Читайте на портале "Комментарии" — кто не дорабатывает: кому Зеленский пригрозил из-за отсутствия света в ряде регионов.



