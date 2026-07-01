Участь Зеленського у виборах під великим питанням: розкрито приголомшливий нюанс

Питання можливості повторної участі президента України Володимира Зеленського у виборах після завершення війни може стати предметом конституційних дискусій. На думку колишнього голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери, чинні норми Основного Закону допускають різні тлумачення щодо граничного строку перебування однієї особи на посаді глави держави.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Він пояснив, що стаття 103 Конституції України містить формулювання, яке може по-різному трактуватися під час оцінки права чинного президента знову балотуватися.

"В статті 103 Конституції написано, що президентом не може бути одна й та сама особа більше ніж два строки підряд. Там не написано, що одна й та сама особа не може бути обрана два строки підряд, а це 10 років. Тобто двічі обрався на 5 років і на третій раз вже не можеш балотуватися, чи одна і та сама особа не може утримувати президентський пост більше 10 років? От що думає Конституційний суд з цього приводу, з огляду на заборону узурпації державної влади в Україні? Чи він не бачить тут проблеми?", — зазначив Магера.

Ексочільник ЦВК наголосив, що остаточне тлумачення цієї норми належить до компетенції Конституційного Суду, який у разі потреби має визначити, як саме застосовувати відповідне положення Основного Закону.

Водночас, за інформацією "Української правди", в Офісі президента нібито розглядають сценарій проведення виборів уже наприкінці цієї осені. Видання стверджує, що на тлі позитивної динаміки на фронті та зростання рівня підтримки чинної влади з'явилася ідея провести виборчу кампанію до того, як політична ситуація може змінитися.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні позитивні заяви президента США Дональда Трампа щодо України та Володимира Зеленського не означають кардинальної зміни його підходу до війни. На думку колишнього секретаря польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотра Кульпи, американський політик насамперед керується власними політичними та стратегічними інтересами.