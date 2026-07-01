Участие Зеленского в выборах под большим вопросом: раскрыт впечатляющий нюанс

Вопрос возможности повторного участия президента Украины Владимира Зеленского в выборах после войны может стать предметом конституционных дискуссий. По мнению бывшего главы Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры, действующие нормы Основного Закона допускают разные толкования относительно предельного срока пребывания одного человека в должности главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Он пояснил , что статья 103 Конституции Украины содержит формулировку, которая может по-разному трактоваться при оценке права действующего президента снова баллотироваться.

"В статье 103 Конституции написано, что президентом не может быть одно и то же лицо более двух сроков подряд. Там не написано, что одно и то же лицо не может быть выбрано два срока подряд, а это 10 лет. То есть дважды выбрался на 5 лет и в третий раз уже не можешь баллотироваться, не может ли один и тот же человек удерживать президентский пост более 10 лет? Вот что думает Конституционный суд на этот счет, учитывая запрет узурпации государственной власти в Украине? Не видит ли он здесь проблемы?", — отметил Магера.

Эксочельщик ЦИК подчеркнул, что окончательное толкование этой нормы относится к компетенции Конституционного Суда, который в случае необходимости должен определить, как именно применять соответствующее положение Основного Закона.

В то же время, по информации Украинской правды, в Офисе президента якобы рассматривают сценарий проведения выборов уже в конце этой осени. Издание утверждает, что на фоне положительной динамики на фронте и роста уровня поддержки действующей власти появилась идея провести избирательную кампанию до того, как может измениться политическая ситуация.

Портал "Комментарии" уже писал, что последние положительные заявления президента США Дональда Трампа относительно Украины и Владимира Зеленского не означают кардинального изменения его подхода к войне. По мнению бывшего секретаря польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петра Кульпы, американский политик, прежде всего, руководствуется собственными политическими и стратегическими интересами.