У Зеленського та Єрмака була велика істерика: усе через одне призначення

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що його призначення у 2020 році викликало різку негативну реакцію в Офісі президента. За його словами, тодішнє керівництво держави було незадоволене тим, що рішення ухвалили без політичного погодження.

Володимир Зеленський.

Володимир Кудрицький в інтерв’ю YouTube-каналу "Цензор.НЕТ" розповів, що конкурс на посаду в "Укренерго" тривав кілька місяців, а рішення ухвалила наглядова рада компанії.

"Була велика істерика у Єрмака та Зеленського, коли мене призначили. Тому що мене призначали, як вони це називають, "мимо каси". Тобто зібралася наглядова рада, я був виконуючий обов'язки компанії декілька місяців, тривав конкурс", — розповів Кудрицький.

Кудрицький стверджує, що після ухвалення рішення керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито телефонував посадовцям, пов’язаним з управлінням енергетичною компанією, та вимагав пояснень.

"Мені розповідали, що Єрмак бігав, дзвонив всім, хто міг бути причетним взагалі до управління "Укренерго", Кричав: "Як ви допустили це?". Мені показували смс-ки від Шефіра (експомічник президента), що моє призначення це просто п...ц", — додав Кудрицький.

За словами Кудрицького, в Офісі президента зрештою вирішили не блокувати його затвердження через ризик міжнародного резонансу. На той момент "Укренерго" активно співпрацювало з міжнародними фінансовими структурами, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку та Світовим банком

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року співробітники ДБР провели обшуки в Кудрицького. Слідство перевіряє можливі порушення під час реалізації проєктів із будівництва ліній електропередач. Після затримання суд обрав Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 13,7 млн грн. Наступного дня заставу внесли, і він вийшов із СІЗО. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

