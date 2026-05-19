Головна Новини Політика України 2026
У Зеленського та Єрмака була велика істерика: усе через одне призначення

Володимир Кудрицький заявив, що його призначення викликало "істерики" в Офісі президента.

19 травня 2026, 10:30
Автор:
Slava Kot

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що його призначення у 2020 році викликало різку негативну реакцію в Офісі президента. За його словами, тодішнє керівництво держави було незадоволене тим, що рішення ухвалили без політичного погодження.

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Володимир Кудрицький в інтерв’ю YouTube-каналу "Цензор.НЕТ" розповів, що конкурс на посаду в "Укренерго" тривав кілька місяців, а рішення ухвалила наглядова рада компанії. 

"Була велика істерика у Єрмака та Зеленського, коли мене призначили. Тому що мене призначали, як вони це називають, "мимо каси". Тобто зібралася наглядова рада, я був виконуючий обов'язки компанії декілька місяців, тривав конкурс", — розповів Кудрицький.

Кудрицький стверджує, що після ухвалення рішення керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито телефонував посадовцям, пов’язаним з управлінням енергетичною компанією, та вимагав пояснень. 

"Мені розповідали, що Єрмак бігав, дзвонив всім, хто міг бути причетним взагалі до управління "Укренерго", Кричав: "Як ви допустили це?". Мені показували смс-ки від Шефіра (експомічник президента), що моє призначення це просто п...ц", — додав Кудрицький.

За словами Кудрицького, в Офісі президента зрештою вирішили не блокувати його затвердження через ризик міжнародного резонансу. На той момент "Укренерго" активно співпрацювало з міжнародними фінансовими структурами, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку та Світовим банком

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року співробітники ДБР провели обшуки в Кудрицького. Слідство перевіряє можливі порушення під час реалізації проєктів із будівництва ліній електропередач. Після затримання суд обрав Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 13,7 млн грн. Наступного дня заставу внесли, і він вийшов із СІЗО. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про заяву детутата, який сказав, щло ексочільник "Укренерго" Кудрицький принизив кожного українця при звільненні.

Також "Коментарі" писали, що відключення світла можливі й у теплу погоду.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=u1cm0Rj3ZZA
