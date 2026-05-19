У Зеленского и Ермака была большая истерика: все из-за одного назначения

Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что его назначение в 2020 году вызвало резкую негативную реакцию в Офисе президента. По его словам, тогдашнее руководство государства было недовольно тем, что решение было принято без политического согласования.

Владимир Кудрицкий в интервью YouTube-канала "Цензор.НЕТ" рассказал, что конкурс на должность в "Укрэнерго" длился несколько месяцев, а решение принял наблюдательный совет компании.

"Была большая истерика у Ермака и Зеленского, когда меня назначили. Потому что меня назначали, как они это называют, "мимо кассы". То есть собрался наблюдательный совет, я был исполняющий обязанности компании несколько месяцев, продолжался конкурс", — рассказал Кудрицкий.

Кудрицкий утверждает, что после принятия решения руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы звонил по телефону должностным лицам, связанным с управлением энергетической компанией, и требовал объяснений.

"Мне рассказывали, что Ермак бегал, звонил всем, кто мог быть причастен вообще к управлению "Укрэнерго", Кричал: "Как вы допустили это?". Мне показывали смс-ки от Шефира (экс-помощник президента), что мое назначение это просто п...ц", — добавил Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, в Офисе президента в конце концов решили не блокировать его утверждение из-за риска международного резонанса. На тот момент "Укрэнерго" активно сотрудничало с международными финансовыми структурами, в частности, с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

Напомним, что в октябре 2025 года сотрудники ДБР провели обыски у Кудрицкого. Следствие проверяет возможные нарушения при реализации проектов по строительству линий электропередач. После задержания суд избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 13,7 млн грн. На следующий день залог был внесен, и он вышел из СИЗО. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

