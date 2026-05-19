У Зеленского и Ермака была большая истерика: все из-за одного назначения

Slava Kot
Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что его назначение в 2020 году вызвало резкую негативную реакцию в Офисе президента. По его словам, тогдашнее руководство государства было недовольно тем, что решение было принято без политического согласования.
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Владимир Кудрицкий в интервью YouTube-канала "Цензор.НЕТ" рассказал, что конкурс на должность в "Укрэнерго" длился несколько месяцев, а решение принял наблюдательный совет компании.
Кудрицкий утверждает, что после принятия решения руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы звонил по телефону должностным лицам, связанным с управлением энергетической компанией, и требовал объяснений.
По словам Кудрицкого, в Офисе президента в конце концов решили не блокировать его утверждение из-за риска международного резонанса. На тот момент "Укрэнерго" активно сотрудничало с международными финансовыми структурами, в частности, с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.
Напомним, что в октябре 2025 года сотрудники ДБР провели обыски у Кудрицкого. Следствие проверяет возможные нарушения при реализации проектов по строительству линий электропередач. После задержания суд избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 13,7 млн грн. На следующий день залог был внесен, и он вышел из СИЗО. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".
