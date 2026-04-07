logo_ukra

BTC/USD

68951

ETH/USD

2116.1

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

У Верховній Раді назвали лише одну людину, яка має реальну владу в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Верховній Раді назвали лише одну людину, яка має реальну владу в Україні

Гончаренко заявив, що влада в Україні зосереджена в руках Зеленського, а вплив інших чиновників обмежений.

7 квітня 2026, 11:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на сьогодні реальна політична влада в Україні фактично зосереджена в руках президента Володимира Зеленського. На його думку, інші представники влади мають значно менший вплив на ухвалення ключових рішень.

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Олексій Гончаренко відреагував на допис колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram у якому повідомлялося, що він буде надавати правову допомогу військовополоненим та їх родичам. Гончаренко зазначив, що ще донедавна Єрмака вважали однією з найвпливовіших фігур у державі. Однак опозиційний депутат стверджує, що політика в потрібний момент "злив" Зеленський. 

"Єрмак був не просто підлеглим, він був по суті, другою людиною в державі... Всі навколо тряслись, боялись, намагались, якось зрозуміти, як же йому сподобатись… І це все закінчилось в секунду. Просто в моменті Зеленському потрібно було злити Єрмака. І його злили", — пише Гончаренко.

Народний депутат переконаний, що реальна влада в Україні зосереджена в лише в руках Зеленського. За його словами, саме президент у кінцевому випадку має вирішальний вплив.

"В системі влади Володимира Олександровича має вплив лише він один. Всі інші — обслуга. Урок який варто вивчити, тебе викинуть, забудуть номер телефона і якщо буде можливість ще й розтопчуть додатково", — заявив Гончаренко про владу Зеленського в Україні.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/53773
Теги:

Новини

Всі новини