У Верховній Раді назвали лише одну людину, яка має реальну владу в Україні

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на сьогодні реальна політична влада в Україні фактично зосереджена в руках президента Володимира Зеленського. На його думку, інші представники влади мають значно менший вплив на ухвалення ключових рішень.

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Олексій Гончаренко відреагував на допис колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram у якому повідомлялося, що він буде надавати правову допомогу військовополоненим та їх родичам. Гончаренко зазначив, що ще донедавна Єрмака вважали однією з найвпливовіших фігур у державі. Однак опозиційний депутат стверджує, що політика в потрібний момент "злив" Зеленський.

"Єрмак був не просто підлеглим, він був по суті, другою людиною в державі... Всі навколо тряслись, боялись, намагались, якось зрозуміти, як же йому сподобатись… І це все закінчилось в секунду. Просто в моменті Зеленському потрібно було злити Єрмака. І його злили", — пише Гончаренко.

Народний депутат переконаний, що реальна влада в Україні зосереджена в лише в руках Зеленського. За його словами, саме президент у кінцевому випадку має вирішальний вплив.

"В системі влади Володимира Олександровича має вплив лише він один. Всі інші — обслуга. Урок який варто вивчити, тебе викинуть, забудуть номер телефона і якщо буде можливість ще й розтопчуть додатково", — заявив Гончаренко про владу Зеленського в Україні.

