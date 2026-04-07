У Верховній Раді назвали лише одну людину, яка має реальну владу в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на сьогодні реальна політична влада в Україні фактично зосереджена в руках президента Володимира Зеленського. На його думку, інші представники влади мають значно менший вплив на ухвалення ключових рішень.
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Олексій Гончаренко відреагував на допис колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram у якому повідомлялося, що він буде надавати правову допомогу військовополоненим та їх родичам. Гончаренко зазначив, що ще донедавна Єрмака вважали однією з найвпливовіших фігур у державі. Однак опозиційний депутат стверджує, що політика в потрібний момент "злив" Зеленський.
Народний депутат переконаний, що реальна влада в Україні зосереджена в лише в руках Зеленського. За його словами, саме президент у кінцевому випадку має вирішальний вплив.
