В Верховной Раде назвали только одного человека, имеющего реальную власть в Украине

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на сегодняшний день реальная политическая власть в Украине фактически сосредоточена в руках президента Владимира Зеленского. По его мнению, другие представители власти оказывают значительно меньшее влияние на принятие ключевых решений.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Алексей Гончаренко отреагировал на сообщение бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram, в котором сообщалось, что он будет оказывать правовую помощь военнопленным и их родственникам. Гончаренко отметил, что еще недавно Ермака считали одной из самых влиятельных фигур в государстве. Однако оппозиционный депутат утверждает, что политика в нужный момент "слил" Зеленский.

"Ермак был не просто подчиненным, он был по сути, вторым человеком в государстве... Все вокруг тряслись, боялись, пытались как-то понять, как же ему понравиться... И это все закончилось в секунду. Просто в моменте Зеленскому нужно было слить Ермака. И его злили", — пишет Гончаренко.

"В системе власти Владимира Александровича имеет влияние только он один. Все остальные – обслуга. Урок который стоит изучить, тебя выкинут, забудут номер телефона и если будет возможность еще и растопчут дополнительно", – заявил Гончаренко о власти Зеленського в Украине.

