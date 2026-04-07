В Верховной Раде назвали только одного человека, имеющего реальную власть в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на сегодняшний день реальная политическая власть в Украине фактически сосредоточена в руках президента Владимира Зеленского. По его мнению, другие представители власти оказывают значительно меньшее влияние на принятие ключевых решений.
Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Алексей Гончаренко отреагировал на сообщение бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram, в котором сообщалось, что он будет оказывать правовую помощь военнопленным и их родственникам. Гончаренко отметил, что еще недавно Ермака считали одной из самых влиятельных фигур в государстве. Однако оппозиционный депутат утверждает, что политика в нужный момент "слил" Зеленский.
Народный депутат убежден, что реальная власть в Украине сосредоточена только в руках президента Зеленского.
