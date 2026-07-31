У серпні все посиплеться: у Раді дали невтішний прогноз

На Україну насувається спека — і в уряді уже розповіли про план заходів, які планують впроваджувати через аномально високі температури. Однак у Раді переконані, що виконано було недостатньо, особливо у питанні підготовки до опалювального сезону.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, а чому не говорили про підготовку до спеки раніше, що робили.

“Тоді давайте ми подивимося, чи будуть вимикати світло в серпні, чи буде в нас опалення в жовтні, листопаді, грудні, січні, в лютому, або буде все як завжди. Давайте просто подивимось, тому що написати можна все, що завгодно. А як це буде працювати насправді — побачимо. Я сумніваюсь, що вони зробили все для того, щоб на 100% забезпечити людей теплом, світлом і гарячою водою”, — переконаний народний депутат.

За його словами, до зими не підготувались. При цьому він наголосив, що головна причина відсутності тепла, світла — це ворожі удари. Зазначив, що для Росії завдання номер один — знищити Україну, знищити українців. Однак і окремі українські чиновники не роблять необхідного. Звісно, за його словами, не всі об’єкти можна захистити, однак нагадав, коли запевняли, що все захищено, а через два-три тижні все було знищено.

Політик підсумував, що кошти просто розікрали.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що з наближенням осені загроза масованих комбінованих атак з боку РФ знову зростає. Ворожа стратегія традиційно поєднує виснаження систем протиповітряної оборони та цілеспрямоване руйнування критичної інфраструктури. Штучний інтелект спрогнозував, які регіони нещадно обстрілюватиме Росія восени.



