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В августе все посыплется: в Раде дали неутешительный прогноз

Народный депутат Разумков убежден, что подготовка к зиме провалена, и даже жара может показать, что ничего не было сделано

31 июля 2026, 22:11
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Кречмаровская Наталия

На Украину надвигается жара — и в правительстве уже рассказали о плане мероприятий, которые планируют внедрять из-за аномально высоких температур. Однако в Раде уверены, что выполнено было недостаточно, особенно в вопросе подготовки к отопительному сезону.

В августе все посыплется: в Раде дали неутешительный прогноз

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, а почему не говорили о подготовке к жаре раньше, что делали.

"Тогда давайте мы посмотрим, будут ли выключать свет в августе, будет ли у нас отопление в октябре, ноябре, декабре, январе, в феврале, или будет все как всегда. Давайте просто посмотрим, потому что написать можно все, что угодно. А как это будет работать на самом деле — увидим. Я сомневаюсь, что они сделали все для того, чтобы на 100% снабдить людей теплом, светом и горячей водой”, — убежден народный депутат.

По его словам, к зиме не подготовились. При этом он подчеркнул, что главная причина отсутствия тепла, света – это вражеские удары. Отметил, что для России задача номер один – уничтожить Украину, уничтожить украинцев. Однако и некоторые украинские чиновники не делают необходимого. Конечно, по его словам, не все объекты можно защитить, однако напомнил, когда уверяли, что все защищено, а через две-три недели все было уничтожено.

Политик подытожил, что средства просто разворовали.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с приближением осени угроза массированных комбинированных атак со стороны РФ снова растет. Вражеская стратегия традиционно сочетает истощение систем противовоздушной обороны и целенаправленное разрушение критической инфраструктуры. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие регионы будет беспощадно обстреливать Россия осенью.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=innrb1PeVxM
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