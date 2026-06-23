У Раді жорстко рознесли Зеленського: недалекоглядне рішення призведе до катастрофічної помилки

Відмова президента України Володимира Зеленського від участі у конференції з відновлення України, яка цього року проходить у польському Гданську, може негативно вплинути на українсько-польський діалог. Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу Еспресо.

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За її словами, Польща доклала значних зусиль для організації міжнародного заходу, який зібрав представників урядів, міжнародних інституцій та партнерів України з різних країн світу. Конференція стала важливою платформою для обговорення майбутнього відновлення держави та подальшої підтримки Києва.

На переконання народної депутатки, присутність Зеленського на форумі могла б допомогти знизити напругу у відносинах між Києвом і Варшавою, а також надати можливість напряму звернутися до польського суспільства та політичних еліт.

"А те, що президент Зеленський вирішив не їхати до Гданська, я вважаю великою серйозною помилкою. Якщо ми дійсно налаштовані на те, щоб на сьогодні максимально заспокоїти ту ситуацію, яка роздмухується всередині Польщі, і зняти напругу між нашими державами, то, на мою думку, президент Зеленський після того, як повернув орден, мав би зараз скористатися цією нагодою і поїхати до Гданська", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона вважає, що глава держави міг використати міжнародну увагу до заходу для донесення української позиції через світові медіа, а також провести особисті зустрічі з представниками іноземних урядів та організацій.

Крім того, парламентарка назвала таке рішення недалекоглядним і припустила, що воно могло бути ухвалене під впливом рекомендацій президентського оточення. Водночас вона наголосила, що очолити українську делегацію доручено прем'єр-міністерці Юлії Свириденко, однак цього, на її думку, недостатньо для вирішення політичних питань найвищого рівня.

"Варто було б президенту взяти на себе відповідальність і лідерство за те, як тепер залагоджувати той конфлікт, який маємо на сьогодні з нашим стратегічним партнером", – підсумувала Климпуш-Цинцадзе.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий аналітик Олексій Копитько звернув увагу на реакцію офіційного Мінська після заяв президента України Володимира Зеленського щодо білоруської участі у війні. Український лідер дав тиждень на демонтаж чотирьох ретрансляторів, які, за його словами, допомагають російським безпілотникам атакувати українську територію. Зеленський також підкреслив, що вибачення більше не мають значення — важливими є лише конкретні дії.