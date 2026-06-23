В Раде жестко разнесли Зеленского: недальновидное решение приведет к катастрофической ошибке

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия в конференции по восстановлению Украины, которая в этом году проходит в польском Гданьске, может негативно отразиться на украинско-польском диалоге. Такое мнение высказала председатель Комитета Верховной Рады по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала Эспрессо.

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По ее словам, Польша приложила значительные усилия для организации международного мероприятия, которое собрало представителей правительств, международных институций и партнеров Украины из разных стран мира. Конференция стала важной платформой для обсуждения будущего обновления государства и дальнейшей поддержки Киева.

По убеждению народного депутата, присутствие Зеленского на форуме могло бы помочь снизить напряжение в отношениях между Киевом и Варшавой, а также предоставить возможность напрямую обратиться к польскому обществу и политическим элитам.

"А то, что президент Зеленский решил не ехать в Гданьск, я считаю большой серьезной ошибкой. Если мы действительно настроены на то, чтобы на сегодняшний день максимально успокоить ту ситуацию, которая раздувается внутри Польши, и снять напряжение между нашими государствами, то, по моему мнению, президент Зеленский после того, как вернул на Орден, должен был бы ехать в Орденский". – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Она считает, что глава государства мог использовать международное внимание к мероприятию по донесению украинской позиции через мировые медиа, а также провести личные встречи с представителями иностранных правительств и организаций.

Кроме того, парламентарий назвала такое решение недальновидным и предположила, что оно могло быть принято под влиянием рекомендаций президентского окружения. В то же время она подчеркнула, что возглавить украинскую делегацию поручено премьер-министру Юлии Свириденко, однако этого, по ее мнению, недостаточно для решения политических вопросов самого высокого уровня.

"Стоило бы президенту взять на себя ответственность и лидерство за то, как теперь улаживать тот конфликт, который имеем сегодня с нашим стратегическим партнером", — подытожила Климпуш-Цинцадзе.

Портал "Комментарии" уже писал, что военный аналитик Алексей Копытько обратил внимание на реакцию официального Минска после заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно белорусского участия в войне. Украинский лидер дал неделю на демонтаж четырех ретрансляторов, которые, по его словам, помогают российским беспилотникам атаковать украинскую территорию. Зеленский также подчеркнул, что извинения больше не имеют значения — важны только конкретные действия.