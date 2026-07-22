У Раді жорстко попередили: якщо підтримуєте владу, то не скаржтеся взимку

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Кречмаровская Наталия
Україна входить у найближчий опалювальний сезон із серйозними ризиками та недостатнім рівнем підготовки енергетичної системи.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що його дивує соціологія та настрої людей.
Він уточнив, що головним центром ухвалення управлінських рішень у державі сьогодні є президент та його Офіс, тоді як Кабмін та Верховна Рада виконують лише функцію другорядних виконавців.
За словами нардепа, ситуація в енергетичному секторі України є критичною через удари та зволікання з підготовкою до опалювального сезону. Депутат наголосив, що ворог неодмінно продовжуватиме завдавати цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. У зв'язку з цим Кабмін мусить працювати в режимі 24/7 та семимильними кроками надолужувати згаяне, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію. При цьому Разумков підкреслив, що бездіяльність має конкретних винуватців, адже у кожної проблеми в країні є конкретні прізвище, ім'я та по батькові відповідальних посадовців.
Парламентарій висловив сподівання, що урядовцям вдасться бодай щось зробити для порятунку ситуації до холодів. Сам він резюмував, що оцінює майбутній опалювальний сезон із набагато меншим оптимізмом, ніж торік.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ракет та дронів Росія накопичила для обстрілів взимку.