У Раді жорстко попередили: якщо підтримуєте владу, то не скаржтеся взимку

Україна входить у найближчий опалювальний сезон із серйозними ризиками та недостатнім рівнем підготовки енергетичної системи.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що його дивує соціологія та настрої людей.

“Відкриваєш соціологію там чи соціологічні дослідження, у нас велика кількість людей каже, що влада молодці, країна йде у правильному напрямку. Але потім не скаржтеся, коли у вас не буде світла, не буде взимку тепла. Бо якщо ви вважаєте, що це нормально, коли Кабмін не підготував країну до зими…”, — зазначив політик.

Він уточнив, що головним центром ухвалення управлінських рішень у державі сьогодні є президент та його Офіс, тоді як Кабмін та Верховна Рада виконують лише функцію другорядних виконавців.

За словами нардепа, ситуація в енергетичному секторі України є критичною через удари та зволікання з підготовкою до опалювального сезону. Депутат наголосив, що ворог неодмінно продовжуватиме завдавати цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. У зв'язку з цим Кабмін мусить працювати в режимі 24/7 та семимильними кроками надолужувати згаяне, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію. При цьому Разумков підкреслив, що бездіяльність має конкретних винуватців, адже у кожної проблеми в країні є конкретні прізвище, ім'я та по батькові відповідальних посадовців.

Парламентарій висловив сподівання, що урядовцям вдасться бодай щось зробити для порятунку ситуації до холодів. Сам він резюмував, що оцінює майбутній опалювальний сезон із набагато меншим оптимізмом, ніж торік.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ракет та дронів Росія накопичила для обстрілів взимку.