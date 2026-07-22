В Раде жестко предупредили: если поддерживаете власть, то не жалуйтесь зимой

Украина входит в ближайший отопительный сезон с серьезными рисками и недостаточной подготовкой энергетической системы.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что его удивляет социология и настроения людей.

"Открываешь социологию там или социологические исследования, у нас большое количество людей говорит, что власть молодца, страна идет в правильном направлении. Но потом не жалуйтесь, когда у вас не будет света, не будет зимой тепла. Если вы считаете, что это нормально, если Кабмин не подготовил страну к зиме...", — отметил политик.

Он уточнил, что главным центром принятия управленческих решений в государстве сегодня президент и его Офис, тогда как Кабмин и Верховная Рада выполняют только функцию второстепенных исполнителей.

По словам нардепа, ситуация в энергетическом секторе Украины критическая из-за ударов и промедлений с подготовкой к отопительному сезону. Депутат подчеркнул, что враг непременно будет продолжать наносить целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре. В связи с этим Кабмин должен работать в режиме 24/7 и семимильными шагами наверстать упущенное, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. При этом Разумков подчеркнул, что бездействие имеет конкретных виновников, ведь у каждой проблемы в стране есть конкретные фамилия, имя и отчество ответственных должностных лиц.

Парламентарий выразил надежду, что чиновникам удастся хоть что-нибудь сделать для спасения ситуации до холодов. Сам он резюмировал, что оценивает предстоящий отопительный сезон с гораздо меньшим оптимизмом, чем в прошлом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько ракет и дронов Россия накопила для обстрелов зимой.