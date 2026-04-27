Головна Новини Політика України 2026 У Раді заявили про категоричну вимогу: “точка неповернення фактично пройдена”
У Раді заявили про категоричну вимогу: “точка неповернення фактично пройдена”

Народний депутат Разумков розповів, що потрібно змінити разом із назвою “ТЦК”

27 квітня 2026, 14:18
Кречмаровская Наталия

Влада намагається вирішити проблему з мобілізацією. Силові методи залучення чоловіків до війська призвели до трагічних наслідків. У Раді переконані, що тільки зміна назви “ТЦК” не допоможе — підходити до рішення потрібно комплексно. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що разом з абревіатурою “ТЦК” мають зникнути і ті підходи, які породили бусифікацію і приниження людей. Тільки тоді, за його словами, це стане справді реформою.

“Питання реформування територіальних центрів комплектування вже давно перезріло, бо ця структура за останні роки катастрофічно втратила довіру людей. Але просто змінити назву недостатньо. Потрібна нова система – зрозуміла, законна і з повагою до громадян!”, — зауважив нардеп.

Політик нагадав, що на початку повномасштабної війни ситуація була зовсім іншою. Люди самі приходили до ТЦК, стояли в чергах, були готові захищати державу, зауважив народний депутат. Але, за його словами, тоді не створювали резерв – багатьох відправляли додому і переконували, що людей вистачає. Коли ж стало зрозуміло, що це не “2-3 тижні”, а довга і виснажлива війна, почалося те, що сьогодні всі називають одним словом — бусифікація.

“Ми фактично пройшли точку неповернення: спочатку люди мовчали, потім почали сперечатися. А сьогодні бачимо ще небезпечніші речі – конфлікти, агресію і стрімку втрату довіри до державних інституцій. І це вже не поодинокі випадки, а системна проблема, яка може вийти з-під контролю і призвести до небезпечних наслідків!”, — наголосив парламентар. 

Політик зауважив, що ще у 2024 році нардепи пропонували конкретні рішення, які могли б запобігти порушенням прав людей і свавіллю під час мобілізації:

  • обов’язкові бодікамери для працівників ТЦК,

  • заборону використання балаклав,

  • обов’язкове представлення і пред’явлення документів,

  • чітку фіксацію всіх дій під час оповіщення громадян.

“Тоді ці правки не підтримали, і ми бачимо до чого це призвело. Люди бачать безкарність за очевидні порушення закону — коли застосовують силу, забирають телефони, утримують в нелюдських умовах і без зв’язку”, — пояснив народний депутат. 

За його словами, зараз звучать ідеї передати функції мобілізації поліції. Однак, як підкреслив нардеп, питання не в тому, хто це робитиме — бо якщо залишити ті самі підходи, завтра люди будуть ненавидіти не ТЦК і поліцію, а поліцію і ТЦК. Це не вирішення проблеми, а її перенесення, підсумував він.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що посилення мобілізації в Україні.



Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4796
