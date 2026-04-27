У Раді заявили про категоричну вимогу: “точка неповернення фактично пройдена”

Кречмаровская Наталия
Влада намагається вирішити проблему з мобілізацією. Силові методи залучення чоловіків до війська призвели до трагічних наслідків. У Раді переконані, що тільки зміна назви “ТЦК” не допоможе — підходити до рішення потрібно комплексно.
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що разом з абревіатурою “ТЦК” мають зникнути і ті підходи, які породили бусифікацію і приниження людей. Тільки тоді, за його словами, це стане справді реформою.
Політик нагадав, що на початку повномасштабної війни ситуація була зовсім іншою. Люди самі приходили до ТЦК, стояли в чергах, були готові захищати державу, зауважив народний депутат. Але, за його словами, тоді не створювали резерв – багатьох відправляли додому і переконували, що людей вистачає. Коли ж стало зрозуміло, що це не “2-3 тижні”, а довга і виснажлива війна, почалося те, що сьогодні всі називають одним словом — бусифікація.
Політик зауважив, що ще у 2024 році нардепи пропонували конкретні рішення, які могли б запобігти порушенням прав людей і свавіллю під час мобілізації:
обов’язкові бодікамери для працівників ТЦК,
заборону використання балаклав,
обов’язкове представлення і пред’явлення документів,
чітку фіксацію всіх дій під час оповіщення громадян.
За його словами, зараз звучать ідеї передати функції мобілізації поліції. Однак, як підкреслив нардеп, питання не в тому, хто це робитиме — бо якщо залишити ті самі підходи, завтра люди будуть ненавидіти не ТЦК і поліцію, а поліцію і ТЦК. Це не вирішення проблеми, а її перенесення, підсумував він.
