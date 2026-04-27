В Раде заявили о категорическом требовании: "точка невозврата фактически пройдена"

Кречмаровская Наталия
Власти пытаются решить проблему с мобилизацией. Силовые методы привлечения мужчин в армию привели к трагическим последствиям. В Раде убеждены, что только изменение названия ТЦК не поможет — подходить к решению нужно комплексно.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что вместе с аббревиатурой ТЦК должны исчезнуть и те подходы, которые породили бусификацию и унижение людей. Только тогда, по его словам, это действительно станет реформой.
Политик напомнил, что в начале полномасштабной войны ситуация была совсем другой. Люди сами приходили в ТЦК, стояли в очередях, готовы защищать государство, заметил народный депутат. Но, по его словам, тогда не создавали резерв – многие отправлялись домой и убеждали, что людей хватает. Когда же стало понятно, что это не "2-3 недели", а долгая и изнурительная война, началось то, что сегодня все называют одним словом — бусификация.
Политик отметил, что еще в 2024 году нардепы предлагали конкретные решения, которые могли бы предотвратить нарушения прав людей и произвол во время мобилизации:
обязательные бодикамеры для работников ТЦК,
запрет использования балаклав,
обязательное представление и предъявление документов,
четкую фиксацию всех действий при оповещении граждан.
По его словам, сейчас звучат идеи передачи функций мобилизации полиции. Однако, как подчеркнул нардеп, вопрос не в том, кто будет это делать — ведь если оставить те же подходы, завтра люди будут ненавидеть не ТЦК и полицию, а полицию и ТЦК. Это не решение проблемы, а ее перенос, подытожил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что усиление мобилизации в Украине.