В Раде заявили о категорическом требовании: "точка невозврата фактически пройдена"

Власти пытаются решить проблему с мобилизацией. Силовые методы привлечения мужчин в армию привели к трагическим последствиям. В Раде убеждены, что только изменение названия ТЦК не поможет — подходить к решению нужно комплексно.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что вместе с аббревиатурой ТЦК должны исчезнуть и те подходы, которые породили бусификацию и унижение людей. Только тогда, по его словам, это действительно станет реформой.

"Вопрос реформирования территориальных центров комплектования уже давно перезрел, потому что эта структура за последние годы катастрофически потеряла доверие людей. Но просто изменить название недостаточно. Нужна новая система – понятная, законная и с уважением к гражданам!", — отметил нардеп.

Политик напомнил, что в начале полномасштабной войны ситуация была совсем другой. Люди сами приходили в ТЦК, стояли в очередях, готовы защищать государство, заметил народный депутат. Но, по его словам, тогда не создавали резерв – многие отправлялись домой и убеждали, что людей хватает. Когда же стало понятно, что это не "2-3 недели", а долгая и изнурительная война, началось то, что сегодня все называют одним словом — бусификация.

"Мы фактически прошли точку невозвращения: сначала люди молчали, потом начали спорить. А сегодня видим еще более опасные вещи — конфликты, агрессию и стремительную потерю доверия к государственным институтам. И это уже не редкие случаи, а системная проблема, которая может выйти из-под контроля и привести к опасным последствиям!”, — подчеркнул парламентарий.

Политик отметил, что еще в 2024 году нардепы предлагали конкретные решения, которые могли бы предотвратить нарушения прав людей и произвол во время мобилизации:

обязательные бодикамеры для работников ТЦК,

запрет использования балаклав,

обязательное представление и предъявление документов,

четкую фиксацию всех действий при оповещении граждан.

"Тогда эти правки не поддержали, и мы видим, к чему это привело. Люди видят безнаказанность за очевидные нарушения закона — когда применяют силу, забирают телефоны, удерживают в бесчеловечных условиях и без связи", — пояснил народный депутат.

По его словам, сейчас звучат идеи передачи функций мобилизации полиции. Однако, как подчеркнул нардеп, вопрос не в том, кто будет это делать — ведь если оставить те же подходы, завтра люди будут ненавидеть не ТЦК и полицию, а полицию и ТЦК. Это не решение проблемы, а ее перенос, подытожил он.

