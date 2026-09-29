У Раді заговорили про заміну Зеленського: коли це стане можливим

У Раді заговорили про оновлення влади та розповіли про єдиний можливий механізм.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що основна відповідальність за проблеми з кадрами, корупційні скандали у владі лежить на президенті України Володимирі Зеленському. За його словами, саме він призначав чи погоджував, чи вносив кандидату на затвердження до Верховної Ради цих людей. Політик зазначив, що вирішення кадрових проблем можливе через зміну влади.

“Бачу такий вихід: суспільний тиск задля досягнення миру, після досягнення миру вибори та політичні кардинальні зміни. Я не знаю, як ще інакше можна щось змінити. Ми не маємо можливостей. Дійсно під час бойових дій ми не можемо поміняти президента, ми не можемо провести вибори”, — зазначив політик.

За його словами, проблема в тому, що в Україні розділилося суспільство на 99,9% людей, які від цієї війни кожен день страждають і 0,1%, які для яких ця війна “стала просто шансом в житті, які на цій війні заробляють, живуть найкраще життя”.

“Справа в тому, що цей 0,1% він якраз і сидить в керівництві, який приймає ці рішення. І це величезна проблема… Дійсно є цей величезний розрив. І з того, що я бачу, потрібен величезний тиск з боку цих 99,9%, що нам терміново треба досягати миру і зупиняти війну”, — пояснив політик.

Парламентар зауважив, що це дасть Україні можливість політичного оновлення. А далі, на його переконання, буде все в руках українців.

“Сподіваюся, що люди зроблять висновки, будуть думати та розуміти, що політик — це теж професія, що не можна в політику взяти кого завгодно, щоб по приколу. Політик — це професія і в ній треба показувати результати, вчитися та здобувати досвід… А якщо люди обирають коміка президентом, то власне ми і прийшли куди, напевно, куди і мали прийти, на жаль”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці виставили “рахунок” Зеленському.