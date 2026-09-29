В Раде заговорили о замене Зеленского: когда это станет возможным

В Раде заговорили об обновлении власти и рассказали о единственном возможном механизме.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что основная ответственность за проблемы с кадрами, коррупционные скандалы у власти лежит на президенте Украины Владимире Зеленском. По его словам, именно он назначал или согласовывал или вносил кандидату на утверждение в Верховную Раду этих людей. Политик отметил, что решение кадровых проблем возможно из-за смены власти.

"Вижу такой выход: общественное давление ради достижения мира, после достижения мира выборы и политические кардинальные изменения. Я не знаю, как еще иначе можно что-то изменить. У нас нет возможностей. Действительно во время боевых действий мы не можем поменять президента, мы не можем провести выборы", — отметил политик.

По его словам, проблема в том, что в Украине разделилось общество на 99,9% людей, которые от этой войны каждый день страдают и 0,1%, для которых эта война "стала просто шансом в жизни, которые на этой войне зарабатывают, живут наилучшую жизнь".

"Дело в том, что этот 0,1% он как раз и сидит в руководстве, которое принимает эти решения. И это огромная проблема... Действительно есть этот огромный разрыв. И с того, что я вижу, нужно огромное давление со стороны этих 99,9%, что нам срочно нужно добиваться мира и останавливать войну", — сказал он.

Парламентарий отметил, что это даст Украине возможность политического обновления. А дальше, по его убеждению, будет все в руках украинцев.

"Надеюсь, что люди сделают выводы, будут думать и понимать, что политик — это тоже профессия, что нельзя в политику взять кого угодно, чтобы по приколу. Политик — это профессия и в ней нужно показывать результаты, учиться и получать опыт... А если люди выбирают комика президентом, то, собственно, мы и пришли куда, наверное, куда и должны были прийти, к сожалению”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы выставили "счет" Зеленскому.