В Раде уже не скрывают проблем: что не так с "реформой ТЦК" и мобилизацией

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине разрабатывают реформу системы мобилизации – время от времени в сети Интернет появляется информация о тех или иных инициативах и предложениях.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что не так с реформой системы мобилизации. Парламентарий отметил, что многие его коллеги удивляются невероятным прожектам “реформы ТЦК”, которые министр обороны Михаил Федоров сливает в СМИ, вместо того, чтобы последовательно и жестко прекратить нарушение прав людей в процессе бусификации, освобождая всех нарушителей по вертикали и наконец выполнив поручения президента Украины Владимира Зеленского.
По словам народного депутата, нужно прекратить поиск "мастеров быстрых решений" сложных проблем с обложками глянцевых журналов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народного депутата Олега Дунды, мобилизация является неотъемлемой составляющей любой современной войны. Вопрос, по его словам, только в том, по каким правилам она проводится. Политик отметил, что в украинском обществе, и в том числе среди украинских депутатов, много нареканий относительно существующего процесса мобилизации.
"Даже министру обороны Федорову было задание изменить этот процесс и сделать его более справедливым. Проблема лишь в том, что в существующих условиях мало что можно изменить. Условным косметическим ремонтом этот процесс не решить", — убежден политик.
Однако, по его словам, ситуацию можно исправить – только за счет коренного изменения государственного управления.