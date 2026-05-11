Главная Новости Политика Украины 2026 В Раде уже не скрывают проблем: что не так с "реформой ТЦК" и мобилизацией
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде уже не скрывают проблем: что не так с "реформой ТЦК" и мобилизацией

Народный депутат Гетманцев раскритиковал "быстрые решения" сложных проблем

11 мая 2026, 12:56
Кречмаровская Наталия

В Украине разрабатывают реформу системы мобилизации – время от времени в сети Интернет появляется информация о тех или иных инициативах и предложениях.

В Раде уже не скрывают проблем: что не так с "реформой ТЦК" и мобилизацией

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что не так с реформой системы мобилизации. Парламентарий отметил, что многие его коллеги удивляются невероятным прожектам “реформы ТЦК”, которые министр обороны Михаил Федоров сливает в СМИ, вместо того, чтобы последовательно и жестко прекратить нарушение прав людей в процессе бусификации, освобождая всех нарушителей по вертикали и наконец выполнив поручения президента Украины Владимира Зеленского.

"Что вас удивляет? Вы ведь не приглашаете домой, чтобы поремонтировать водопровод дизайнера интерьеров? А если пригласите, не очень удивитесь, что, несмотря на удачный фасад, воняет не меньше?", — пояснил политик.

По словам народного депутата, нужно прекратить поиск "мастеров быстрых решений" сложных проблем с обложками глянцевых журналов.

"Эти обложки не очень полезны, чтобы убирать потом результаты их сногсшибательных экспериментов", — подчеркнул народный избранник.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народного депутата Олега Дунды, мобилизация является неотъемлемой составляющей любой современной войны. Вопрос, по его словам, только в том, по каким правилам она проводится. Политик отметил, что в украинском обществе, и в том числе среди украинских депутатов, много нареканий относительно существующего процесса мобилизации.

"Даже министру обороны Федорову было задание изменить этот процесс и сделать его более справедливым. Проблема лишь в том, что в существующих условиях мало что можно изменить. Условным косметическим ремонтом этот процесс не решить", — убежден политик.

Однако, по его словам, ситуацию можно исправить – только за счет коренного изменения государственного управления.




Источник: https://www.facebook.com/d.getmancev/posts/pfbid02MYvG4AJCDiwLZzYa1XEvX1GjdvDd9RhSQfXFMU2C4hQZ6tarwJ1gsjg4RMXUYt8Zl
