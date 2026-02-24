У Раді вже не приховують правди: це буде дорого коштувати українцям

В Україні готують проєкт закону про управління житловим фондом — про так званих “управителів”.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про ризики майбутнього законопроєкту.

“У мене немає сумніву в тому, що управління житловим фондом — це дуже серйозна та відповідальна справа, якою мають займатися професіонали, аматорство буде дуже дорого коштувати власникам”, — зазначив політик.

Нардеп наполегливо радить всім так званим “співвласникам” багатоквартирних будинків починати глибоко вникати в ці проблеми. За його словами, “навкруги дуже потужні “акули”, комунальні та енергетичні".

“Вони розуміють, за що вони борються, і розуміють ціну цього, в них є ресурси і є юристи. Споживач та співвласник на сьогодні найслабша ланка, і “акули” це дуже добре розуміють!”, — попередив народний депутат.

За його словами, в лібертаріанській державі захистити споживача чи співвласника поки що немає кому. Щобільше, пояснив політик, сьогоднішня влада все свідомо робить, щоби система цього захисту не зʼявилася ще довго.

“Вони готують перерозподіл власності, думаю, ви це розумієте”, — зауважив Кучеренко.

Народний депутат повідомив, що в законопроєкті є досить позитивні речі, але документ спрямований на захист “управителів”, а не споживачів.

“Управителі” мають стати нашими партнерами, але в ході "рішучих реформ" цей механізм дехто може перетворити в ярмо. Будете розслабленими в цьому болоті з алігаторами, втратите власність. Я не жартую, поки що, на жаль, це так. Ви таку “модель” обрали в 2014 і 2019-му, “лібертарінсько-ринкову”, так би мовити”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого, за словами Кучеренка, довело Київ управління Кличка.



