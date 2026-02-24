В Раде уже не скрывают правды: это будет дорого стоить украинцам

В Украине готовят проект закона об управлении жилищным фондом — о так называемых "управителях".

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о рисках будущего законопроекта.

"У меня нет сомнения в том, что управление жилищным фондом – это очень серьезное и ответственное дело, которым должны заниматься профессионалы, любительство будет очень дорого стоить владельцам", — отметил политик.

Нардеп настойчиво советует всем так называемым "совладельцам" многоквартирных домов начинать глубоко вникать в эти проблемы. По его словам, "вокруг очень мощные "акулы", коммунальные и энергетические".

"Они понимают, за что они борются, и понимают цену этого, у них есть ресурсы и есть юристы. Потребитель и совладелец на сегодняшний день самое слабое звено, и "акулы" это очень хорошо понимают!", — предупредил народный депутат.

По его словам, в либертарианском государстве защитить потребителя или совладельца пока некому. Более того, объяснил политик, сегодняшняя власть все сознательно делает, чтобы система этой защиты не появилась еще долго.

"Они готовят перераспределение собственности, думаю, вы это понимаете", — заметил Кучеренко.

Народный депутат сообщил, что в законопроекте есть достаточно положительные вещи, но документ направлен на защиту "управителей", а не потребителей.

"Управители должны стать нашими партнерами, но в ходе "решительных реформ" этот механизм некоторые могут превратить в иго. Будете расслаблены в этом болоте с аллигаторами, потеряете собственность. Я не шучу, пока, к сожалению, это так. Вы такую модель выбрали в 2014 и 2019-м, "либертаринско-рыночную", так сказать", — подытожил политик.

