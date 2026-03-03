В Раде уже не скрывают возмущения: Гончаренко шокировал разоблачением о новой работе Ермака

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак нашелся — сообщил, что возглавил Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал эту информацию и рассказал, на кого действительно может работать Ермак.

"Андрей Ермак нашелся не на фронте, как обещал, ну или на адвокатском фронте... Ну, какое-то издевательство — человек сказал: "Я иду на фронт", теперь возглавляет какой-то комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины. А кто возглавляет эту ассоциацию? Этакая пани Изовитова. А еще есть союз адвокатов Украины, и в нем раньше была госпожа Изовитова. А кто возглавлял Союз адвокатов Украины? Виктор Медведчук. А пани Изовитова была вице-президентом, теперь она председатель в Национальной ассоциации адвокатов, а Ермак у нее глава комитета какого-то там”, — рассказал о ситуации народный депутат.

По словам политика, ситуация очень странная – Ермак заявляет, что идет на фронт, потом исчезает, потом журналисты находят его в каких-то странных саунах, где он смотрит старые советские фильмы.

"Ну, а в конце концов завершается это все тем, что он возглавляет какой-то, значит, комитет в Ассоциации адвокатов и, значит, типа там работает. Очень смешно и очень странно", — подытожил Гончаренко.

