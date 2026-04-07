В Раде уже не скрывают худшего: это прямой путь к неконтролируемой эскалации в Украине

В Украине участились столкновения между гражданскими и военнослужащими ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Если раньше ограничивались ссорами и мелкими столкновениями, то сейчас ситуация значительно обострилась – военные уже получают ранения при оповещении. Портал "Комментарии" узнал у народной депутатки Анны Скороход, указывает ли такая ситуация на начало гражданской войны, к каким последствиям приведет такое противостояние и что еще можно сделать, чтобы остановить этот процесс.

Политик отметила, что пока не называла бы это гражданской войной, однако ситуация угрожающая.

"Противостояние гражданских и военных ТЦК в тылу во время мобилизационных мероприятий — это еще крайне тревожные процессы. И, честно говоря, я не удивлюсь, если часть этих событий используется властью в качестве основы для дальнейшего узаконивания применения оружия во время мобилизации", — отметила она.

Если ничего не изменить, убеждена Анна Скороход, это прямой путь к внутреннему насилию и фактически к резне внутри страны. Эскалация уже проиходит, и она может стать неконтролируемой.

Чтобы удержать ситуацию и не привести к дальнейшему обострению, народная депутат убеждена, что нужно изменить подход к мобилизации и отношению к людям. По ее словам, необходимо:

обеспечить нормальное, объективное прохождение ВЛК;

наладить качественную подготовку военных;

внедрить реальные механизмы демобилизации и ротации;

гарантировать надлежащую медицинскую помощь;

обеспечить ответственность командования нарушение прав военнослужащих.

Без этих изменений ситуация будет только ухудшаться, подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению народных депутатов, последствия бусификации для Украины катастрофические.



