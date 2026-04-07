В Раде уже не скрывают худшего: это прямой путь к неконтролируемой эскалации в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине участились столкновения между гражданскими и военнослужащими ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Если раньше ограничивались ссорами и мелкими столкновениями, то сейчас ситуация значительно обострилась – военные уже получают ранения при оповещении. Портал "Комментарии" узнал у народной депутатки Анны Скороход, указывает ли такая ситуация на начало гражданской войны, к каким последствиям приведет такое противостояние и что еще можно сделать, чтобы остановить этот процесс.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Политик отметила, что пока не называла бы это гражданской войной, однако ситуация угрожающая.
Если ничего не изменить, убеждена Анна Скороход, это прямой путь к внутреннему насилию и фактически к резне внутри страны. Эскалация уже проиходит, и она может стать неконтролируемой.
Чтобы удержать ситуацию и не привести к дальнейшему обострению, народная депутат убеждена, что нужно изменить подход к мобилизации и отношению к людям. По ее словам, необходимо:
обеспечить нормальное, объективное прохождение ВЛК;
наладить качественную подготовку военных;
внедрить реальные механизмы демобилизации и ротации;
гарантировать надлежащую медицинскую помощь;
обеспечить ответственность командования нарушение прав военнослужащих.
Без этих изменений ситуация будет только ухудшаться, подытожила народная депутат.
