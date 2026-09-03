В Раде уже не подбирают слова: нардеп жестко "спустил власть на землю"

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Кречмаровская Наталия
Украине остро не хватает денег – дыра в бюджете значительна, а западные партнеры задерживают помощь. В Раде резко раскритиковали планы власти.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что деньги от партнеров задерживаются, а крайними делают людей. По его словам, сначала монобольшинство приняло бюджет с дырой почти в 2 триллиона гривен. А теперь "скулят, что денег нет и надо снова поднимать налоги".
Однако он напомнил, что не украинцы создали эту бюджетную дыру, не предприниматели ее нарисовали. Также, по его словам, не люди договаривались об условиях международного финансирования и не отвечают за то, чтобы эти средства вовремя поступили в Украину.
Народный депутат уточнил, что большая часть года уже прошла, а страна еще не получила даже половины запланированной на этот год финансовой помощи партнеров. И, подчеркнул политик, держат задержки экономику страны держат люди и украинский бизнес. Именно они, подчеркнул парламентарий, работают под обстрелами, платят налоги. И именно за счет их труда государство закрывает ту же треть своих расходов, подчеркнул он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, кто на самом деле стоит за бусификацией.