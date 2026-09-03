В Раде уже не подбирают слова: нардеп жестко "спустил власть на землю"

Украине остро не хватает денег – дыра в бюджете значительна, а западные партнеры задерживают помощь. В Раде резко раскритиковали планы власти.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что деньги от партнеров задерживаются, а крайними делают людей. По его словам, сначала монобольшинство приняло бюджет с дырой почти в 2 триллиона гривен. А теперь "скулят, что денег нет и надо снова поднимать налоги".

"Нам рассказывают, что Украина собственными доходами закрывает лишь около трети своих расходов. Но кто голосовал за такую государственную смету?! Мы предупреждали, что денег не хватит, эта проблема была заложена с самого начала! Теперь же власть пытается в очередной раз переложить собственные ошибки на украинский бизнес и всех граждан: дескать, денег нет — значит, снова доставайте их из своих карманов!”, — заявил народный депутат.

Однако он напомнил, что не украинцы создали эту бюджетную дыру, не предприниматели ее нарисовали. Также, по его словам, не люди договаривались об условиях международного финансирования и не отвечают за то, чтобы эти средства вовремя поступили в Украину.

Народный депутат уточнил, что большая часть года уже прошла, а страна еще не получила даже половины запланированной на этот год финансовой помощи партнеров. И, подчеркнул политик, держат задержки экономику страны держат люди и украинский бизнес. Именно они, подчеркнул парламентарий, работают под обстрелами, платят налоги. И именно за счет их труда государство закрывает ту же треть своих расходов, подчеркнул он.

"А теперь власть хочет возложить на их плечи еще большую обузу. Так не должно быть! Это власть не умеет планировать бюджет, не может обеспечить его выполнение и не получает своевременно международное финансирование. Поэтому не нужно выставлять счет за собственные ошибки украинцам!", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, кто на самом деле стоит за бусификацией.



