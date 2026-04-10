Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
У Раді вибухнули нищівною критикою: хто насправді заробляє на українцях
У Раді вибухнули нищівною критикою: хто насправді заробляє на українцях

Народний депутат Разумков про необхідні рішення влади під час паливної кризи

10 квітня 2026, 16:13
Кречмаровська Наталія

Ситуація на паливному ринку не покращується — попри відкриття Ормузької протоки та зниження цін на нафту, пальне в Україні не дешевшає. У Раді б’ють на сполох — якщо змови на ринку не було, то хто насправді заробляє на українцях.

Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков, які неправильні рішення ухвалила влада під час паливної кризи. Політик зауважив, що голова Антимонопольного комітету з трибуни Верховної Ради цього тижня заявив, що немає підстав говорити про картельну змову на ринку пального. Тоді, за словами політика, виникає просте питання: якщо це не змова бізнесу, то хто відповість за те, що відбувається з цінами на АЗС?

“Дуже зручно списувати все на війну на Близькому Сході. Але що зробила влада, щоб створити державні резерви палива? Щоб забезпечити армію, бізнес, людей — особливо в умовах життя на генераторах? Відповідь проста — нічого!”, — зазначив нардеп. 

Натомість, на його переконання, зробили все, щоб заробляти максимум на кожному літрі бензину і дизеля, який купують українці. Серед таких рішень політик назвав наступні: 

  • підняли акцизи,

  • повернули ПДВ з 7% до 20%,

  • ввели авансові платежі для АЗС, які, за його словами, по факту стали звичайними поборами.

“У результаті сьогодні українці платять за пальне шалені гроші. Бо від 30 до 47% у ціні на стелах автозаправок – це податки, які забирає держава”, — пояснив політик.

Народний депутат переконаний, що на час паливної кризи необхідно переглянути систему оподаткування. Так, як це було зроблено на початку повномасштабного вторгнення, щоб знизити ціни і дати можливість економіці працювати, пояснив він. 

“Дороге паливо — це удар по державному бюджету. Бо далі буде дорожчати забезпечення армії. Нерентабельною стане аграрна продукція. Це ще й удар по малому бізнесу, якому влітку знову доведеться працювати на генераторах. А з такими цінами та додатковим податковим тиском ФОПи просто не витримають і почнуть масово закриватися. А разом із ними зникатимуть робочі місця, податки і зростатиме соціальне напруження в державі. Але, на жаль, до “прохвесорів” у владі це досі не доходить”, — підсумував парламентар. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Раді вимагають від Зеленського на Великдень.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4766
