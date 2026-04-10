В Раде взорвались сокрушительной критикой: кто на самом деле зарабатывает на украинцах

Кречмаровская Наталия
Ситуация на топливном рынке не улучшается – несмотря на открытие Ормузского пролива и снижение цен на нефть, топливо в Украине не дешевеет. В Раде бьют тревогу — если сговора на рынке не было, то кто на самом деле зарабатывает на украинцах.
Рада.
Народный депутат Дмитрий Разумков, которые неправильные решения приняли власти во время топливного кризиса. Политик отметил, что глава Антимонопольного комитета с трибуны Верховной Рады на этой неделе заявил, что нет оснований говорить о картельном сговоре на рынке горючего. Тогда, по словам политика, возникает простой вопрос: если это не заговор бизнеса, кто ответит за то, что происходит с ценами на АЗС?
По его убеждению, сделали все, чтобы зарабатывать максимум на каждом литре бензина и дизеля, который покупают украинцы. Среди таких решений политик назвал следующие:
подняли акцизы,
вернули НДС с 7% до 20%,
ввели авансовые платежи для АЗС, по его словам, по факту ставшие обычными поборами.
Народный депутат убежден, что во время топливного кризиса необходимо пересмотреть систему налогообложения. Как это было сделано в начале полномасштабного вторжения, чтобы снизить цены и дать возможность экономике работать, пояснил он.
