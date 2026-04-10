В Раде взорвались сокрушительной критикой: кто на самом деле зарабатывает на украинцах

Народный депутат Разумков о необходимых решениях власти во время топливного кризиса

10 апреля 2026, 16:13
Кречмаровская Наталия

Ситуация на топливном рынке не улучшается – несмотря на открытие Ормузского пролива и снижение цен на нефть, топливо в Украине не дешевеет. В Раде бьют тревогу — если сговора на рынке не было, то кто на самом деле зарабатывает на украинцах.

Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков, которые неправильные решения приняли власти во время топливного кризиса. Политик отметил, что глава Антимонопольного комитета с трибуны Верховной Рады на этой неделе заявил, что нет оснований говорить о картельном сговоре на рынке горючего. Тогда, по словам политика, возникает простой вопрос: если это не заговор бизнеса, кто ответит за то, что происходит с ценами на АЗС?

"Очень удобно списывать все на войну на Ближнем Востоке. Но что сделали власти, чтобы создать государственные резервы топлива? Чтобы обеспечить армию, бизнес, людей — особенно в условиях жизни на генераторах? Ответ прост — ничего!", — отметил нардеп.

По его убеждению, сделали все, чтобы зарабатывать максимум на каждом литре бензина и дизеля, который покупают украинцы. Среди таких решений политик назвал следующие:

  • подняли акцизы,

  • вернули НДС с 7% до 20%,

  • ввели авансовые платежи для АЗС, по его словам, по факту ставшие обычными поборами.

"В результате сегодня украинцы платят за горючее сумасшедшие деньги. Потому что от 30 до 47% в цене на стелах автозаправок – это налоги, забираемые государством", — пояснил политик.

Народный депутат убежден, что во время топливного кризиса необходимо пересмотреть систему налогообложения. Как это было сделано в начале полномасштабного вторжения, чтобы снизить цены и дать возможность экономике работать, пояснил он.

"Дорогое топливо — это удар по государственному бюджету. Потому что дальше будет дорожать обеспечение армии. Нерентабельной станет аграрная продукция. Это еще и удар по малому бизнесу, которому летом снова придется работать на генераторах. А с такими ценами и дополнительным налоговым давлением ФЛП просто не выдержат и начнут массово закрываться. А вместе с ними будут исчезать рабочие места, налоги и расти социальное напряжение в государстве. Но, к сожалению, до “прохвесоров” во власти это до сих пор не доходит”, — подытожил парламентарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде требуют от Зеленского на Пасху.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4766
