В Раде разразились гневом: власти доводят страну до катастрофы

Ситуация в Украине из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии значительно ухудшается. Однако в Раде уверены, что некоторые решения власти ведут страну к катастрофе.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власть издевается над страной и доводит ее до катастрофы. По его словам, новые налоги, новые ограничения, невыполненные обещания — это все меньше похоже на государственную политику и все больше на эксперимент над украинцами.

"Особенно это чувствует бизнес. Предприниматели получают постоянный рост налогов, давление и новые ограничения. Наши предложения, которые могли бы хотя бы частично облегчить им работу, власти просто отклоняют. Но когда уничтожают бизнес, страна теряет не абстрактные компании. Мы теряем рабочие места, доходы людей и поступления в бюджет, из которого финансируется армия", — убежден политик.

По его словам, не получают системную поддержку, налоговые послабления или реальные финансовые стимулы даже предприятия, чьи склады и логистические центры, уничтожены вражескими ударами.

"Отдельная история — обещания военным. Несколько месяцев назад президент и министр обороны говорили о возможности получать до 470 тысяч гривен на передовой. Но сколько военных реально получили такие выплаты хотя бы один раз?", — заметил парламентарий.

При этом, акцентировал он, власти годами не могут решиться ограничить заоблачные зарплаты топ-чиновников. По словам политика, для этого не нужно принимать дополнительные законы – соответствующий документ №8312 уже проголосован, спикеру нужно только его подписать. Закон предусматривает ограничение зарплат чиновников на уровне 10 минимальных зарплат.

"Ведь государство должно начинать экономию не с военных, предпринимателей и обычных людей, а с себя!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как нардепка Безуглая предлагает изменить бронирование и мобилизацию в целом.