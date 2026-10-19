В Раде разразились гневом: власти доводят страну до катастрофы

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Кречмаровская Наталия
Ситуация в Украине из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии значительно ухудшается. Однако в Раде уверены, что некоторые решения власти ведут страну к катастрофе.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власть издевается над страной и доводит ее до катастрофы. По его словам, новые налоги, новые ограничения, невыполненные обещания — это все меньше похоже на государственную политику и все больше на эксперимент над украинцами.
По его словам, не получают системную поддержку, налоговые послабления или реальные финансовые стимулы даже предприятия, чьи склады и логистические центры, уничтожены вражескими ударами.
При этом, акцентировал он, власти годами не могут решиться ограничить заоблачные зарплаты топ-чиновников. По словам политика, для этого не нужно принимать дополнительные законы – соответствующий документ №8312 уже проголосован, спикеру нужно только его подписать. Закон предусматривает ограничение зарплат чиновников на уровне 10 минимальных зарплат.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как нардепка Безуглая предлагает изменить бронирование и мобилизацию в целом.