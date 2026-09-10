У Раді уже не приховують головного: хто готовий поставити крапку у війні

В Україні все частіше почали говорити про партію миру. У Раді пояснили, що це значить і вже не приховують своєї підтримки.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев пояснив, що партія миру — це політики, управлінці, люди, які хочуть, щоб війна завершилася дипломатичним шляхом і якомога скоріше.

“Це ті, хто виступає за продовження переговорів та пошук компромісного рішення. А не за відмову від дипломатії та війну у будь-який спосіб і за будь-яку ціну, про що нам часто віщають ВІП-ухилянти з “теплої броні”. Ні, не за капітуляцію, а за пошук політичної формули, яка б дозволила Україні отримати гарантії безпеки та почати відновлення країни – демографічне, економічне, соціальне. Формули, яка б забезпечила надалі перехід від відновлення до розвитку, щоб побудувати таку країну, до якої наші східні сусіди будуть прагнути потрапити навіть через "шпарину у стіні", як свого часу до Західного Берліна”, — пояснив політик.

За словами нардепа, партія миру — це ті, хто готовий буде проголосувати за мир на референдумі. На його переконання, він буде дуже необхідним для затвердження мирної угоди.

“Референдум, який прямим волевиявленням громадян вирішить, чи приймаємо ми умови мирної угоди. І тим самим поставить крапку в дискусії “мир” чи “війна”, яка вже є у нашому суспільстві. Так, я відношу себе до партії миру. Без жодних лапок. І я щиро вважаю, що в суспільстві нас більшість”, — зазначив політик.

За словами парламентаря, українці можуть допомогти у цьому — потрібно говорити про прагнення до миру.

“Не бійтеся бути не “в тренді” і не дозволяйте переконувати себе, що прагнути миру – слабкість. Навпаки, ми маємо відкрито говорити про те, що хочемо припинення війни без капітуляції та збереження України та наших людей. Голос тих, хто прагне миру, має бути гучнішим. Нас мають чути”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді виступають за заморозку війни.



