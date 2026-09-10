В Раде уже не скрывают главного: кто готов поставить точку в войне

В Украине все чаще стали говорить о партии мира. В Раде объяснили, что это значит, и уже не скрывают своей поддержки.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев объяснил, что партия мира – это политики, управленцы, люди, которые хотят, чтобы война завершилась дипломатическим путем и как можно скорее.

"Это те, кто выступает за продолжение переговоров и поиск компромиссного решения. А не за отказ от дипломатии и войну любым способом и любой ценой, о чем нам часто вещают ВИП-уклонистов из "теплой брони". Нет, не за капитуляцию, а за поиск политической формулы, которая бы позволила стране позволять страну, позволяющую разрешить политику" экономическое, социальное. Формулы, которая обеспечила бы в дальнейшем переход от восстановления к развитию, чтобы построить такую страну, в которую наши восточные соседи будут стремиться попасть даже через "щель в стене", как в свое время в Западный Берлин”, — пояснил политик.

По словам нардепа, партия мира – это те, кто готов будет проголосовать за мир на референдуме. По его убеждению, он будет очень необходим для утверждения мирного соглашения.

"Референдум, который прямым волеизъявлением граждан решит, принимаем ли мы условия мирного соглашения. И тем самым поставит точку в дискуссии "мир" или "война", которая уже есть в нашем обществе. Да, я отношу себя к партии мира. Без всяких кавычек. И я искренне считаю, что в обществе нас большинство”, – отметил политик.

По словам парламентария, украинцы могут помочь в этом – нужно говорить о стремлении к миру.

"Не бойтесь быть не "в тренде" и не позволяйте убеждать себя, что стремиться к миру — слабость. Напротив, мы должны открыто говорить о том, что хотим прекращение войны без капитуляции и сохранения Украины и наших людей. Голос тех, кто стремится к миру, должен быть громче. Нас должны слышать", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде выступают за заморозку войны.



