У Раді уже не приховують гіркої правди: чому не вирішують болюче питання українців

Кожен ворожий обстріл завдає ушкоджень та руйнувань — під атаки нерідко потрапляють і житлові будинки.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, як отримати компенсацію за пошкоджене житло та закликала українців перевірити, чи внесено право власності на житло до Державного реєстру речових прав. За її словами, без цього скористатися державною програмою "єВідновлення" для отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване майно неможливо.

Шуляк нагадала, що Державний реєстр речових прав запрацював лише у 2013 році, тому частина нерухомості досі не внесена до нього.

За словами народної депутатки, після пошкодження або руйнування житла власник має подати заяву через застосунок або портал "Дія", а також може звернутися до ЦНАПу. Після цього місцева комісія проводить обстеження, фіксує пошкодження та визначає суму компенсації або видає житловий сертифікат.

Закон, за її словами, передбачає, що цей процес має тривати не більше 30 днів, однак на практиці через велику кількість руйнувань органи місцевого самоврядування не завжди вкладаються у визначені строки.

Шуляк також зазначила, що громади можуть створювати кілька комісій та залучати до їхньої роботи представників громадських організацій. Крім того, місцева влада має право фінансувати відновлення будинків за рахунок власних програм. Однак, зауважила, що коштів не вистачає.

За її словами, на сьогодні в Україні пошкоджено більше, ніж 14% житлового фонду — це десятки і десятки мільйонів квадратних метрів.

“Звичайно, будь-які ресурси місцевої влади, бюджету державного, наших міжнародних партнерів, вони направляються саме на вирішення цього питання. І, на жаль, не завжди цих ресурсів достатньо. Тому для держави, для міністерства, яке займається сьогодні громадами, територіями, дуже важливо продовжувати співпрацювати з міжнародними партнерами для того, щоб долучати додаткове фінансування і вирішувати для українців таке болюче питання, як пошкодження і руйнування житла”, — наголосила політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які регіони України потраплять під жахливі ворожі обстріли восени.



