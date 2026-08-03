logo

BTC/USD

63707

ETH/USD

1864.35

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 В Раде уже не скрывают горькую правду: почему не решают больной вопрос украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде уже не скрывают горькую правду: почему не решают больной вопрос украинцев

Народная депутат Шуляк рассказала о процедуре получения возмещения за поврежденное или разрушенное жилье

3 августа 2026, 18:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Каждый вражеский обстрел наносит повреждения и разрушения — под атаки нередко попадают и жилые дома.

В Раде уже не скрывают горькую правду: почему не решают больной вопрос украинцев

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Елена Шуляк рассказала, как получить компенсацию за поврежденное жилье и призвала украинцев проверить, внесено ли право собственности на жилье в Государственный реестр вещных прав. По ее словам, без этого воспользоваться государственной программой "Восстановление" для получения компенсации за поврежденное или разрушенное имущество невозможно.

Шуляк напомнила, что Государственный реестр прав заработал только в 2013 году, поэтому часть недвижимости до сих пор не внесена в него.

По словам народной депутатки, после повреждения или разрушения жилья владелец должен подать заявление через приложение или портал "Дия", а также может обратиться в ЦНАП. После этого местная комиссия проводит обследование, фиксирует повреждения и определяет сумму компенсации или выдает жилищный сертификат.

Закон, по ее словам, предусматривает, что этот процесс должен длиться не более 30 дней, однако на практике из-за большого количества разрушений органы местного самоуправления не всегда укладываются в определенные сроки.

Шуляк также отметила, что громады могут создавать несколько комиссий и привлекать к их работе представителей общественных организаций. Кроме того, местные власти вправе финансировать восстановление домов за счет собственных программ. Однако отметила, что средств не хватает.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине повреждено более 14% жилищного фонда — это десятки и десятки миллионов квадратных метров.

"Конечно, любые ресурсы местных властей, бюджета государственного, наших международных партнеров, они направляются именно на решение этого вопроса. И, к сожалению, не всегда этих ресурсов достаточно. Поэтому для государства, для министерства, которое сегодня занимается общинами, территориями, очень важно продолжать сотрудничать с международными партнерами для того, чтобы привлекать дополнительное финансирование и решать для украинцев такой болезненный вопрос, как повреждение и разрушение жилья”, — подчеркнула политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие регионы Украины попадут под жуткие вражеские обстрелы осенью.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Shpylka_Shuliak/5416
Теги:

Новости

Все новости