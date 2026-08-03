В Раде уже не скрывают горькую правду: почему не решают больной вопрос украинцев

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Каждый вражеский обстрел наносит повреждения и разрушения — под атаки нередко попадают и жилые дома.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Елена Шуляк рассказала, как получить компенсацию за поврежденное жилье и призвала украинцев проверить, внесено ли право собственности на жилье в Государственный реестр вещных прав. По ее словам, без этого воспользоваться государственной программой "Восстановление" для получения компенсации за поврежденное или разрушенное имущество невозможно.
Шуляк напомнила, что Государственный реестр прав заработал только в 2013 году, поэтому часть недвижимости до сих пор не внесена в него.
По словам народной депутатки, после повреждения или разрушения жилья владелец должен подать заявление через приложение или портал "Дия", а также может обратиться в ЦНАП. После этого местная комиссия проводит обследование, фиксирует повреждения и определяет сумму компенсации или выдает жилищный сертификат.
Закон, по ее словам, предусматривает, что этот процесс должен длиться не более 30 дней, однако на практике из-за большого количества разрушений органы местного самоуправления не всегда укладываются в определенные сроки.
Шуляк также отметила, что громады могут создавать несколько комиссий и привлекать к их работе представителей общественных организаций. Кроме того, местные власти вправе финансировать восстановление домов за счет собственных программ. Однако отметила, что средств не хватает.
По ее словам, на сегодняшний день в Украине повреждено более 14% жилищного фонда — это десятки и десятки миллионов квадратных метров.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие регионы Украины попадут под жуткие вражеские обстрелы осенью.