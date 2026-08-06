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У Раді розводять руками після жахливого обстрілу Києва: що заявили

Народний депутат Гетманцев розповів, як держава може допомогти бізнесу, який постраждав від обстрілу

6 серпня 2026, 16:21
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Кречмаровская Наталия

Українські компанії зазнали величезних збитків через масований обстріл Києва та області. Зруйновані логістичні хаби, знищено товар різних груп — експерти зазначають, що це серйозний удар по бізнесу. Влада розглядає варіанти допомоги. 

У Раді розводять руками після жахливого обстрілу Києва: що заявили

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев розповів про декілька напрямів допомоги бізнесу, які необхідно реалізувати якомога скоріше. Уточнив, що серед тих, про які можна говорити, наступні: 

  • Допомога в розташуванні складів, у тому числі на державних площах.

  • Страхування військових ризиків. Програма має стати врешті дієвою.

  • Кредитування. Програма 5-7-9 підлягає розширенню.

  • Прифронтові території. Має бути налагоджена координація.

  • Бронювання. Бізнес — саме і виключно білий бізнес — потребує розширення умов.

  • Еквайрінг. Зазначив, що знає про плани платіжних систем змінювати умови, однак переконаний, що не на часі.

“Щодо прямого відшкодування збитків за рахунок держави (не за рахунок страхування), думаю, всі розуміють відсутність такого потенціалу. І якщо говорити про відшкодування, відшкодовувати треба з 2014 року. Тому, на жаль, поки єдиним джерелом для відшкодування таких збитків залишаються майбутні репарації”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що на Київ у ніч на 5 серпня летіло близько 30 балістичних ракет, і жодну з цих ракет збити не вдалось. 

“Просто цікаво, а у нас Зеленський досі зайнятий тим, що не може ніяк посаду Федорову придумати?”, — зауважив народний обранець. 

Також він нагадав, що через ворожі обстріли в Україні заблоковані чорноморські порти.




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Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/12800
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