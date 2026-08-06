У Раді розводять руками після жахливого обстрілу Києва: що заявили

Українські компанії зазнали величезних збитків через масований обстріл Києва та області. Зруйновані логістичні хаби, знищено товар різних груп — експерти зазначають, що це серйозний удар по бізнесу. Влада розглядає варіанти допомоги.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев розповів про декілька напрямів допомоги бізнесу, які необхідно реалізувати якомога скоріше. Уточнив, що серед тих, про які можна говорити, наступні:

Допомога в розташуванні складів, у тому числі на державних площах.

Страхування військових ризиків. Програма має стати врешті дієвою.

Кредитування. Програма 5-7-9 підлягає розширенню.

Прифронтові території. Має бути налагоджена координація.

Бронювання. Бізнес — саме і виключно білий бізнес — потребує розширення умов.

Еквайрінг. Зазначив, що знає про плани платіжних систем змінювати умови, однак переконаний, що не на часі.

“Щодо прямого відшкодування збитків за рахунок держави (не за рахунок страхування), думаю, всі розуміють відсутність такого потенціалу. І якщо говорити про відшкодування, відшкодовувати треба з 2014 року. Тому, на жаль, поки єдиним джерелом для відшкодування таких збитків залишаються майбутні репарації”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що на Київ у ніч на 5 серпня летіло близько 30 балістичних ракет, і жодну з цих ракет збити не вдалось.

“Просто цікаво, а у нас Зеленський досі зайнятий тим, що не може ніяк посаду Федорову придумати?”, — зауважив народний обранець.

Також він нагадав, що через ворожі обстріли в Україні заблоковані чорноморські порти.



